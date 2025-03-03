«Куда подевалась Илзе?» — публику в соцсети развеселила задача по математике для 5-го класса (ФОТО)

На сей раз народ развеселила задача по математике для 5-го класса.

"Илзе отправилась во Францию, в Париж. Из дома в аэропорт она ехала на такси 3/4 часа. В аэропорту пришлось ждать рейса 1 и 1/4 часа. Рейс до Милана длится 2 с половиной часа. Посчитай, сколько времени провела в пути Даце?"

Задача комментаторам очень понравилось, только их удивило, куда по дороге подевалась Илзе и почему изменился пункт назначения.

В соцсети "Х" обсуждались самые невероятные варианты:

- Илзе нажралась в хлам в аэропорту и улетела в Милан за 4,5 часа.

- Через Милан в Париж летела, или как?

- Куда подевалась Илзе?

- Они забыли указать, сколько времени прошло в миграционных службах, пока имя менялось!

- Раздвоение личности - один из признаков шизофрении. Кто платил за полет?

- Во сколько - зависит от причин этой истории - острый психоз или алкогольный делирий (человек не понимает, как его зовут, и не ориентируется в пространстве). Острую фазу можно снять за 3-5 дней. В часах: 72 -120 часов.

- Фильм "Ирония судьбы". Новый вариант.

Кто-то попытался решить этот ребус с помощью ИИ, но и тот потерпел фиаско.