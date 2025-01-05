Крушение Embraer 190: в Бразилии приступили к расшифровке данных бортовых самописцев

Специалисты Центра расследования авиационных происшествий (Cenipa) ВВС Бразилии приступили к анализу чёрных ящиков самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося 25 декабря в Актау.

В пресс-релизе говорится, что работа над расшифровкой извлечённых из бортовых самописцев данных ведётся совместно с экспертами из трёх стран, связанных с трагедией. Она унесла жизни 38 человек. Так, в группу вошли по три следователя из Казахстана, Азербайджана и России.

Анализ данных из "чёрных ящиков", которые содержат записи голосов пилотов и информацию о состоянии самолёта на протяжении всего пути, будут проведены "в кратчайшие сроки", заявили ВВС Бразилии.

Опубликованные в итоговом отчёте выводы будут переданы властям Казахстана – государства, возглавляющего расследование катастрофы в соответствии с Конвенцией ИКАО.

Произведенный в Бразилии самолёт Embraer 190 направлялся из столицы Азербайджана Баку в российский Грозный.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что авиалайнер был обстрелян с земли в небе над Россией и "приведён в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы".

Алиев обвинил Россию в попытке "замять вопрос" о причинах авиакатастрофы в течение нескольких дней, заявив, что он был "огорчён и удивлён" версиями событий, выдвинутыми российскими официальными лицами.

Сообщается, что экипажу самолёта было отказано в посадке в двух близлежащих российских аэропортах, и вместо этого он был перенаправлен через Каспийское море в Казахстан, где и разбился недалеко от аэропорта Актау.

Президент России Владимир Путин извинился перед Алиевым за то, что он назвал "трагическим инцидентом" в воздушном пространстве России, но не стал признавать, что Москва несёт за него ответственность.

В "Росавиации" заявили, что во время захода на посадку борта Azerbaijan Airlines российские системы ПВО отражали атаку украинских беспилотников в районе Грозного.

Извинения Путина перед Алиевым прозвучали на фоне утверждений, что самолёт был сбит именно российскими системами ПВО, пытавшимися отразить удар украинских беспилотников в районе Грозного. Это так или иначе подтвердили в Кремле.