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«Крестились, садясь в автобус»: почему до трагедии никто не жаловался на агрессивное вождение

Neatkarīgā Rīta Avīze 18 января, 2025 13:20

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Многие скорбят о погибших в аварии на Вентспилсском шоссе дирижере Анитре Ниедре и 14-летней Кетрине Раэне Кушнере. Но многим также не дает покоя вопрос, а почему произошла эта авария, пишет Tautaruna.nra.lv.

Водитель грузовика Андис рассказал, что решающим фактором ДТП стало необдуманное решение шофера микроавтобуса, в котором ехали дети.

Ссылаясь на рассказы местных жителей, портал tvnet.lv сообщил, что микроавтобусом управлял шофер в возрасте 71 года, в Вентспилсе были в курсе о его агрессивной манере вождения. Учительницы, в частности, рассказали: "Мы крестились, прежде чем сесть к нему в автобус".

Люди в соцсетях не скрывают своего возмущения, почему никто не возражал и не сообщал об этом раньше. Вот, например, что по этому поводу пишет Уна: "Я читаю это и думаю: если о шофере это было известно, почему никто об этом не сообщил, не пожаловался и не сказал, что не поедет на транспорте, который он ведет?!"

На ее пост откликнулось довольно много народу. Вот некоторые из комментариев:

- Удивительно, как инклюзивно - а вдруг обидится? Теперь же с каждого распущенного эгоиста надо пылинки сдувать.

- В известном мне самоуправлении, где есть автопарк из нескольких автобусов, именно такие шоферы и раньше были. Возили и школьников, и самодеятельность, и пенсионеров, и репрессированных. Всех, кто на бюджете у самоуправления.

- По своему опыту скажу, что жаловались, но, когда дума или школа скажет, что ничего лучше позволить себе не может, оставались варианты - рисковать и ехать или не ехать вообще. В регионах нелегко найти шоферов за те копейки, что думы выделяют школам.

- Мы часто молчим о важных делах. Перекрестимся, прочитаем "Отче наш" и молчим, но с претензиями к водителям и организаторам не обращаемся.

- Да, это вопрос... И еще, есть некая сила, заставляющая нас делать выбор - насколько знаю, были девочки, которые, руководствуясь какой-то силой, интуицией, не поехали с ним... Стоит об этом подумать!

- Потому что никто не умер до этого. Потому что маленький город. Как пойдешь жаловаться? Потому что защищать себя - у нас не норма. А вот верить и надеяться - да. Потому что в агрессивной езде для нас нет ничего плохого. Можно ведь и нарушить правила, если очень надо.

- По той же самой причине, по которой водители отмечают в программе Waze полицейские патрули. Общество в целом поддерживает все виды нарушений за рулем (пока чей-нибудь родственник не погибнет - тогда уж полиция будет нужна на каждом углу).

- Увы, о таких проблемах говорят постфактум. В контексте аварии приходилось слышать, что как-то раз шофер привез школьников из Вентспилса в Ригу за один час. ОДИН. Не знаю, может быть, пока ничего не произойдет, кому-то покажется, что это "круто"...

- Слышал, что у него было прозвище "Шумахер"... И дирижер якобы несколько раз по дороге напоминала, что торопиться никуда не надо.

- Терпилы, в этом вся проблема.

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