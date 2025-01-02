Конец света: страшные предсказания Ванги на 2025 год

2024-й год ушел. Многие сойдутся во мнении, что получился он довольно тяжелым. А чего ожидать от следующего? Если кратко - ничего хорошего. Он уже вырисовывается как предвестник Апокалипсиса.

Легендарная слепая прорицательница баба Ванга предсказала, что в 2025 году наступит конец света. Если точнее, то в следующем году начнется наше уничтожение - с конфликта в Европе, который опустошит континент. Это будет толчком к началу событий, которые в конечном итоге приведут к нашей гибели.

К сожалению, прогноз бабы Ванги на 2025 год совпадает с предсказанием легендарного провидца Нострадамуса, который также предрекал войну в Европе в следующем году.

Итак, как выглядят предсказания знаменитой прорицательницы на 2025 год и график гибели нашей цивилизации:

2025

Разрушительная война в Европе

Событием, которое приведет к гибели человечества, станет неопределенный конфликт в Европе, который уничтожит население континента.

Рост влияния России

Баба Ванга предсказала, что Владимир Путин будет переизбран на пост лидера России, что укрепит позиции страны и продолжит формировать геополитический ландшафт.

Природные катастрофы

В 2025 году ожидаются катастрофические природные явления, включая извержение спящих вулканов. Масштабные наводнения также будут сеять хаос, а отдельно Ванга упомянула землетрясение на западном побережье США. Эти события приведут к гибели людей и массовому переселению.

Научные прорывы

Баба Ванга также предсказала, что ученые совершат прорыв в создании выращенных в лаборатории органов, что произведет революцию в трансплантации. Кроме того, она прогнозирует, что в 2025 году будут достигнуты успехи в лечении рака - возможно, даже удастся его вылечить.

Прогнозы на будущее

2028 год: освоение Венеры

Люди начнут осваивать Венеру в качестве источника энергии. (Стоит отметить, что вторая планета от Солнца негостеприимна и на ней ничего не растет).

2033: Таяние ледяных шапок

Баба Ванга якобы предвидела, что полярные ледяные шапки растают, что приведет к резкому повышению уровня моря во всем мире.

2043 год: Европа под властью мусульман

Прорицательница заявила, что к 2043 году в Европе будет господствовать мусульманское правление.

2076: Возвращение коммунизма

Коммунизм распространится по всему миру.

2130: Первый контакт с инопланетянами

Люди предположительно вступят в контакт с инопланетянами.

2170: Глобальная засуха

Изменение климата продолжит опустошать планету, и засуха превратит в пустыню большую часть мира.

3005: Марсианская война

Земля начнет войну с цивилизацией на Марсе. Нет никакой дополнительной информации о том, кто начнет войну, но мы готовы поспорить, что это, скорее всего, мы, а не марсиане. Земляне не самый дружелюбный вид, давайте смотреть фактам в лицо.

3797: Конец света - часть I

Земля больше не сможет поддерживать жизнь, а значит, люди, пережившие марсианскую войну, будут вынуждены покинуть планету, потому что она станет непригодной для жизни.

5079: Конец света - часть II (на этот раз по-настоящему)

Конец всего. Грандиозный финал. Конец света.

Вот и все.

Как уже говорилось, не многие из приписываемых Ванге предсказаний могут быть подтверждены, да и сама она часто ошибалась. Так что не воспринимайте все это за чистую монету.

Кое-что она все-таки угадала, но также предсказала, что в уходящем году должна была взорваться крупная атомная электростанция и что на Землю обрушится разрушительный солнечный шторм. А мы избежали этих катастроф.

Остается надеяться, что и предвидения бабы Ванги о конце света окажутся ошибочными, что мы, наконец, сосредоточимся на том, что нас объединяет, а не разъединяет.