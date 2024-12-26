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Конец света: страшные предсказания Ванги на 2025 год

Euronews 26 декабря, 2024 18:45

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Баба Ванга, слепая прорицательница из Болгарии, которая якобы оставила свои предсказания до 5079 года, предвидела, что 2025 год будет сложным

2024-й год подходит к концу. Многие сойдутся во мнении, что получился он довольно тяжелым. А чего ожидать от следующего? Если кратко - ничего хорошего. Он уже вырисовывается как предвестник Апокалипсиса.

Легендарная слепая прорицательница баба Ванга предсказала, что в 2025 году наступит конец света. Если точнее, то в следующем году начнется наше уничтожение - с конфликта в Европе, который опустошит континент. Это будет толчком к началу событий, которые в конечном итоге приведут к нашей гибели.

Ужас...

К сожалению, прогноз бабы Ванги на 2025 год совпадает с предсказанием легендарного провидца Нострадамуса, который также предрекал войну в Европе в следующем году.

Прокрутите страницу вниз, чтобы узнать полное предсказание Ванги.

Для тех, кто никогда не слышал о ней, Вангелия Пандева Гуштерова, известная как Баба Ванга или "балканский Нострадамус", родилась в 1911 году и якобы обладала пророческими способностями.

Слепая с детства, болгарская ясновидящая, судя по всему, была способна видеть будущее, а свои "способности" она приписывала торнадо, который оставил ее слепой. Эти способности впервые привлекли к ней внимание общественности в разгар Второй мировой войны, а такие личности, как болгарский царь Борис III и советский лидер Леонид Брежнев, консультировались с ней лично.

Она умерла в 1996 году и с тех пор стала культовой фигурой среди верующих в прорицателей, а также сторонников теории заговора.

Многие ее прогнозы сбылись уже после ее смерти. Так, говорят, что баба Ванга предсказала смерть принцессы Дианы, затопление российской подводной лодки "Курск" и теракты 11 сентября. Она даже якобы предвидела свою собственную смерть 11 августа 1996 года в возрасте 85 лет.

Конечно, не многие из приписываемых ей предсказаний можно подтвердить, поскольку они основаны на рассказах из вторых рук. Скептики утверждают, что ее видения слишком туманны, чтобы их можно было проверить или опровергнуть. Кроме того, анализ событий после того, как они произошли, дает возможность подводить под них некоторые прогнозы. Поэтому эксперты призывают относиться к ним критически.

Тем не менее предсказания, которые прорицательница оставила на каждый год вплоть до 5079-го, продолжают пользоваться большим интересом.

Итак, как выглядят предсказания знаменитой прорицательницы на 2025 год и график гибели нашей цивилизации:

2025

Разрушительная война в Европе

Событием, которое приведет к гибели человечества, станет неопределенный конфликт в Европе, который уничтожит население континента.

Рост влияния России

Баба Ванга предсказала, что Владимир Путин будет переизбран на пост лидера России, что укрепит позиции страны и продолжит формировать геополитический ландшафт.

Природные катастрофы

В 2025 году ожидаются катастрофические природные явления, включая извержение спящих вулканов. Масштабные наводнения также будут сеять хаос, а отдельно Ванга упомянула землетрясение на западном побережье США. Эти события приведут к гибели людей и массовому переселению.

Научные прорывы

Баба Ванга также предсказала, что ученые совершат прорыв в создании выращенных в лаборатории органов, что произведет революцию в трансплантации. Кроме того, она прогнозирует, что в 2025 году будут достигнуты успехи в лечении рака - возможно, даже удастся его вылечить.

2028 год: освоение Венеры

Люди начнут осваивать Венеру в качестве источника энергии. (Стоит отметить, что вторая планета от Солнца негостеприимна и на ней ничего не растет).

2033: Таяние ледяных шапок

Баба Ванга якобы предвидела, что полярные ледяные шапки растают, что приведет к резкому повышению уровня моря во всем мире.

2043 год: Европа под властью мусульман

Прорицательница заявила, что к 2043 году в Европе будет господствовать мусульманское правление.

2076: Возвращение коммунизма

Коммунизм распространится по всему миру.

2130: Первый контакт с инопланетянами

Люди предположительно вступят в контакт с инопланетянами.

2170: Глобальная засуха

Изменение климата продолжит опустошать планету, и засуха превратит в пустыню большую часть мира.

3005: Марсианская война

Земля начнет войну с цивилизацией на Марсе. Нет никакой дополнительной информации о том, кто начнет войну, но мы готовы поспорить, что это, скорее всего, мы, а не марсиане. Земляне не самый дружелюбный вид, давайте смотреть фактам в лицо.

3797: Конец света - часть I

Земля больше не сможет поддерживать жизнь, а значит, люди, пережившие марсианскую войну, будут вынуждены покинуть планету, потому что она станет непригодной для жизни.

5079: Конец света - часть II (на этот раз по-настоящему)

Конец всего. Грандиозный финал. Конец света.

Вот и все.

Как уже говорилось, не многие из приписываемых Ванге предсказаний могут быть подтверждены, да и сама она часто ошибалась. Так что не воспринимайте все это за чистую монету.

Кое-что она все-таки угадала, но также предсказала, что в уходящем году должна была взорваться крупная атомная электростанция и что на Землю обрушится разрушительный солнечный шторм. А мы избежали этих катастроф.

Остается надеяться, что и предвидения бабы Ванги о конце света окажутся ошибочными, что мы, наконец, сосредоточимся на том, что нас объединяет, а не разъединяет.

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