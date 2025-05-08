Конец эпохи: здание «Ригас модес» отдадут — кому?

Планируется, что центр будет функционировать как место встреч и досуга для молодежи школьного возраста.

В дополнение к уже запланированным работам на 2-м этаже здания, где планируется построить новые помещения для Рижской центральной библиотеки, рассматривалась возможность создания на 1-м этаже и в подвале здания молодежного центра, который будет служить местом встреч и досуга для молодежи школьного возраста.

Комитет концептуально поддержал создание молодежного центра и проведение необходимых работ по его адаптации, в том числе строительство лестницы в помещения Рижской центральной библиотеки на 2-м этаже здания.

Планируется, что в молодежном центре будут работать три молодежных работника, и он предоставит возможность проводить время со сверстниками в безопасной обстановке, играть в настольные игры, заниматься тематическими мероприятиями, а также получать информацию о различных мероприятиях и услугах для молодежи города.

С учетом необходимых ремонтных работ и приспособлений молодежный центр может начать работу в указанных помещениях в 2027 году.