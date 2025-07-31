Компания RIKON получила официальную благодарсность от Службы государственных доходов Латвии Реклама Редакция PRESS 31 июля, 2025 14:46 Реклама

Производственное предприятие AS RIKON радо поделиться замечательной и очень значимой для них новостью — компания RIKON получила официальную благодарность от Службы государственных доходов Латвии. Это признание свидетельствует о безупречном выполнении компанией своих обязательств и отражает высокий уровень доверия.

Ниже представлен полный текст полученного письма:

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Благодарность за добросовестное выполнение обязательств

Уважаемый партнер!

От имени Государственной налоговой службы выражаю Вам благодарность за вклад в создание честной и стабильной среды для развития Латвии.

Пример Вашей компании является вдохновением для других и ярким подтверждением того, что ответственное и прозрачное ведение бизнеса является основой устойчивого роста.

Включение Вашей компании в группу рейтинга А подтверждает, что Вы не только выполняете свои обязательства, но и активно укрепляете доверие к государственной администрации и способствуете реализации принципов честной конкуренции. Такой подход высоко ценится как государственными органами, так и бизнес-сообществом в целом.

Мы рассматриваем Ваши достижения в более широком контексте – обеспечивая рабочие места, платя налоги и работая прозрачно, Вы помогаете создать среду, в которой каждый может рассчитывать на равное соблюдение правил и взаимное уважение. Это важная составляющая сотрудничества, которая также укрепляет доверие общества как к предприятиям, так и к государству.

Для Государственной налоговой службы важно строить с клиентами сбалансированные и основанные на сотрудничестве отношения. Мы высоко ценим компании, которые не только достигают хороших финансовых результатов, но и осознают свою роль в обществе. Ваш пример подтверждает, что устойчивость и ответственность не являются препятствием для развития, а, наоборот, являются его предпосылкой.

Благодарим вас за сотрудничество, за вклад в укрепление налоговой культуры Латвии и за то, что вы являетесь частью надежного бизнес-сообщества. Вместе мы создаем не только более благоприятную среду для предприятий, но и более сильную, прозрачную и инклюзивную Латвию.

Желаем вам сил, роста и устойчивого развития в дальнейших начинаниях! Мы рады возможности быть вашими партнерами в достижении общей цели – создании еще лучшей Латвии!

С уважением,

Генеральный директор Государственной налоговой службы

Байба Шмите-Роке

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Разрешение на использование данного письма в рекламных целях было получено от Отдела по связям с общественностью Управления стратегического управления и связей с общественностью государственной налоговой службы Латвийской Республики.

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Мы были глубоко тронуты и искренне обрадованы полученным письмом — для нас это не только высокая оценка, но и подтверждение значимости нашей работы и ответственности, которую мы с гордостью несём. Как отметила директор по экономике Алина Деймонта: «Для нас это признание служит мощным стимулом к дальнейшему развитию и укрепляет уверенность в том, что наши усилия ценятся не только внутри компании, но и на государственном уровне. Мы и впредь будем прилагать все силы, чтобы оправдывать оказанное доверие, и вносить весомый вклад в развитие экономики Латвийской Республики».

Мы искренне благодарим Государственную налоговую службу за высокую оценку нашей деятельности, за постоянную поддержку и партнерство, которые особенно ценны в сложные периоды и во времена экономических вызовов. Ваша помощь и понимание стали для нас надёжной опорой, позволяющей уверенно двигаться вперёд.

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