Комиссия Сейма поддержала отказ от OCTA для неиспользуемых автомобилей

Авторами законопроекта выступили СЗК, по их мнению авторов, новые правила уменьшат бюрократическую нагрузку и избавят владельцев транспорта от лишних расходов, если их автомобили просто стоят в гаражах или на парковках и официально зарегистрированы в Центре безопасности дорожного движения (CSDD) или Государственном агентстве технического надзора.

Председатель комиссии Сейма Скайдрите Абрама ("Прогрессивные") сообщила, что Министерству финансов поручено до 30 апреля выяснить, позволяет ли директива ЕС такие исключения. Министерство уже направило официальный запрос в Еврокомиссию (ЕК) и ожидает ответа в начале марта.