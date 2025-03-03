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Комфорт и тепло вашей лоджии

Реклама Редакция PRESS 3 марта, 2025 12:00

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Окна, двери , остекление лоджий - это важная составляющая жилых и дачных помещений. Современные технологии позволяют создавать качественные и надежные остекления, которые обеспечивают  комфорт и защиту от внешних факторов. Лоджии - это не только дополнительное пространство для отдыха, но и декоративный элемент фасада здания. Остекление  лоджий позволяет не только увеличить площадь жилья, но и создать дополнительную защиту от шума, ветра и дождя.

Компания MERITEG работает на рынке Латвии уже более 20 лет. Большой опыт работы, накопленный за эти годы  помогает нам предложить клиентам наиболее выгодный и надежный вариант. После получения необходимых измерений и выбора наилучших вариантов окон или  остекления лоджии, идет оформление заказа.

Замерщик-  это специалист, который приедет на место и снимет размеры ваших окон, или лоджий, чтобы точно определить необходимый размер и количество материалов. Он также может дать советы относительно типов и стилей окон, дверей и остекления, которые подходят именно для ваших потребностей. Мы предоставляем демонтаж, доставку готовых конструкций, монтаж, по согласованию внутренние и наружные подоконники.

Изготовление  может занимать примерно  от 3 - 6 недель, в зависимости от сложности и материалов. Мы выбираем надежные  и проверенные профили ведущих немецких марок, они обладают отличными теплоизоляционными свойствами и не требуют сложного ухода. Более того, пластиковые окна имеют высокую степень шумоизоляции, что позволяет снизить уровень шума в помещении. Важно понимать, что правильное остекление  лоджий - это   не только комфорт и красивый вид, но и вопрос  безопасности. Качественное остекление должно обеспечивать защиту от падения, особенно если в вашей семье есть дети или пожилые люди. Можем предложить дополнительные опции безопасности, такие как специальные замки, ручки, защитные покрытия и гарантии на свои услуги и продукты, что также может быть важным критерием при выборе компании.

Meriteg - это надежный поставщик и профессионал  в установке пластиковых, алюминиевых и деревянных окон, остеклении лоджий . Обращайтесь к нам и   наслаждайтесь прекрасным   видом и комфортной температурой в любое время года, а также экономьте на энергозатратах.

 Заходите на наш сайт www.meriteg .lv , можно посмотреть наши работы и  предоставляемые услуги , звоните по тел. 25 61 61 60 , ,25 61 61 67

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Стать денежным мулом может каждый — но лучше этого не делать; какими могут быть последствия?

Важно 20:06

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Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.

Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.

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Последствия пожара на 9 мая в Гризинькалнсе: за 10 месяцев развалины никто не убрал, там завелись крысы

Важно 19:29

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С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.

С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.

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«У нас вообще есть правительство?» — в соцсети раскритиковали очередной пост Пабрикса

Важно 19:10

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Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.

Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.

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Издеваются над продавцами и воруют: дети, бросившие школу, болтаются в торговых центрах — «Без табу»

Важно 17:40

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Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.

Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.

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В Латвии задержан фотограф из Эстонии; эстонские СМИ пишут о подозрении в шпионаже

Важно 17:22

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Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.

Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.

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Греемся, пока тепло: в середине следующей недели в Латвии похолодает

Важно 16:51

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Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.

Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.

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8 марта в женской зоне: заключенных женщин поздравили юмористы

Для настроения 16:02

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В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.

В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.

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