Комфорт и тепло вашей лоджии Реклама Редакция PRESS 3 марта, 2025 12:00 Реклама

Окна, двери , остекление лоджий - это важная составляющая жилых и дачных помещений. Современные технологии позволяют создавать качественные и надежные остекления, которые обеспечивают комфорт и защиту от внешних факторов. Лоджии - это не только дополнительное пространство для отдыха, но и декоративный элемент фасада здания. Остекление лоджий позволяет не только увеличить площадь жилья, но и создать дополнительную защиту от шума, ветра и дождя.

Компания MERITEG работает на рынке Латвии уже более 20 лет. Большой опыт работы, накопленный за эти годы помогает нам предложить клиентам наиболее выгодный и надежный вариант. После получения необходимых измерений и выбора наилучших вариантов окон или остекления лоджии, идет оформление заказа.

Замерщик- это специалист, который приедет на место и снимет размеры ваших окон, или лоджий, чтобы точно определить необходимый размер и количество материалов. Он также может дать советы относительно типов и стилей окон, дверей и остекления, которые подходят именно для ваших потребностей. Мы предоставляем демонтаж, доставку готовых конструкций, монтаж, по согласованию внутренние и наружные подоконники.

Изготовление может занимать примерно от 3 - 6 недель, в зависимости от сложности и материалов. Мы выбираем надежные и проверенные профили ведущих немецких марок, они обладают отличными теплоизоляционными свойствами и не требуют сложного ухода. Более того, пластиковые окна имеют высокую степень шумоизоляции, что позволяет снизить уровень шума в помещении. Важно понимать, что правильное остекление лоджий - это не только комфорт и красивый вид, но и вопрос безопасности. Качественное остекление должно обеспечивать защиту от падения, особенно если в вашей семье есть дети или пожилые люди. Можем предложить дополнительные опции безопасности, такие как специальные замки, ручки, защитные покрытия и гарантии на свои услуги и продукты, что также может быть важным критерием при выборе компании.

Meriteg - это надежный поставщик и профессионал в установке пластиковых, алюминиевых и деревянных окон, остеклении лоджий . Обращайтесь к нам и наслаждайтесь прекрасным видом и комфортной температурой в любое время года, а также экономьте на энергозатратах.