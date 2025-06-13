Когда всем хорошо: Mēness aptieka расширяет возможности дружественного для семьи места работы Новости партнеров Редакция PRESS 13 июня, 2025 15:19 Новости партнеров

Успешно соблюдать баланс работы и семейной жизни, заботиться о здоровье, чувствовать безопасность и поддерживающую рабочую среду, трудиться близко к дому — это часть факторов, характеризующих благополучие сотрудников Mēness aptieka.

«Заключение программы Фонда общественной интеграции «Дружественное для семьи место работы» подтвердило: работники на предприятии чувствуют себя хорошо, а значит, и наши клиенты получают лучшие услуги. Совместно создаем все новые возможности, чтобы этот хороший опыт для наших работников расширить», — говорит директор по персоналу Mēness aptieka Байба Педраудзе.

«С фармацевтическим уходом в аптеке мы всегда доступны, чтобы ответственно позаботиться о здоровье жителей. Это возможно, если наши сотрудники чувствуют себя хорошо и работают с радостью. Наши фармацевты, особенно в регионах, хорошо знают пациентов, а также их семьи.

Это особые отношения, которые помогают формировать дружественную и здоровую среду для семей в Латвии. Оценкой дружественного для семьи места работы мы по-настоящему гордимся и рассматриваем все новые возможности, чтобы наши работники чувствовали себя мотивированными и стабильными», — рассказывает Байба Педраудзе.

Эвия Гайлума, региональный руководитель Mēness aptieka, также считает, что на предприятии много делается для того, чтобы и клиенты, и работники чувствовали себя хорошо: «Например, у нас, региональных руководителей, есть супервизии, мы делимся опытом и учимся друг у друга, это способствует благополучию, росту. Большое внимание уделено безопасности труда и защите данных.

Определенно надо упомянуть наше совместное времяпрепровождение — мероприятия по сплочению, бал года, который мы все ждем. Можно вместе с семьей принять участие в спортивных мероприятиях. Также хорошей возможностью для детей работников предприятия является летняя работа в аптеках с выполнением простых обязанностей».

Людмила Назарова, заместитель руководителя Mēness aptieka в Даугавпилсской региональной больнице, относительно поздно — в 37 лет — решила учиться в медицинском колледже. Полученные в школе знания пришлось основательно повторить. Она с удовлетворением вспоминает: «Я была приятно удивлена, когда поняла, насколько компания помогает своим сотрудникам. Моя семья тоже это оценила. Я училась в Медицинском колледже Красного Креста RSU по финансируемой предприятием программе, причем была возможность сразу же и практиковать, работая помощником фармацевта. Быть трудоустроенной в фармацевтической сфере — это уникальная возможность!»

Шесть дружественных для семьи хороших практик в Mēness aptieka:

Для знаний, информации. Финансовая поддержка обучения в фармацевтике бережет семейный бюджет работника. Предприятие обеспечивает формальное и неформальное образование, курсы по совершенствованию квалификации, проводятся курсы, семинары. В компании есть цифровой и физический оборот информации. Для дружественной рабочей среды. В Mēness aptieka постоянно улучшают и реконструируют рабочие помещения, модернизируют аптеки. Сотрудники аптек имеют возможность работать близко к дому. В соответствии с должностью работники могут работать также удаленно, использовать гибкое или неполное рабочее время. Клиентам с семьями предприятие оказывает поддержку по программе «Удостоверение почетной семьи Латвии». Большие семьи Латвии могут выгоднее приобретать в аптеке различные продукты. Для здоровья. Все работники на предприятии имеют медицинское страхование, а также действует программа здравоохранения Veselība+. Чтобы заботиться об эмоциональном здоровье, предлагается возможность послушать и пообщаться с экспертами онлайн. Для семейной сплоченности. Команда предприятия вместе с членами семьи представлена как в забеге по тропам Stirnu buks, так и в Рижском марафоне Rimi. Не уступают и сердечные поздравления с праздниками и особенно ожидаемый бал года с номинациями, благодарностями и подарками работникам и детям. Особенно ценятся и приветствуются сотрудники, которые работают много лет. Для устойчивого развития. Предприятие инвестирует в учебную программу ассистента фармацевта и в этом году начинает финансирование фармацевтического обучения. Популярен карьерный рост — фармацевты становятся руководителями аптек, потом — руководителями региона, другие начинают работать на новых должностях в офисе. Высоко ценится возможность участвовать в проектах социальной ответственности предприятия как с профессиональной, так и с эмоциональной поддержкой на мероприятиях, поддерживать параспорт, сениоров, другие общественные группы.

Справка. Mēness aptieka в 2025 году получила признание реализованной Фондом общественной интеграции программы «Дружественное для семьи место работы».