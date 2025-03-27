КНДР перебросила в Россию еще 3000 военных: Сеул

Северная Корея с начала года отправила в Россию еще 3000 военнослужащих в качестве подкрепления сил, участвующих в войне против Украины на стороны Москвы. Такую оценку Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи привел в четверг, 27 марта.

Из первоначально отправленных в РФ 11 тысяч военных КНДР 4000 предположительно погибли или получили ранения, считает Сеул. Кроме того, Пхеньян продолжает поставлять Москве ракеты, артиллерию и боеприпасы.

На данный момент установлено, что Северная Корея поставила России "значительное количество баллистических ракет малой дальности", а также гранатометы и реактивные системы залпового огня, добавили в Южной Корее. В зависимости от ситуации на фронте это число может увеличиться, предупредили в Сеуле.

КНДР с октября 2024 года разместила в граничащей с Украиной Курской области РФ около 10 тысяч военнослужащих, считают в Южной Корее, Украине и США. В конце января американская газета The New York Times и британский телеканал Sky News сообщили, что силы КНДР пришлось отвести с линии фронта из-за крупных потерь.