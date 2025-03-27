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КНДР перебросила в Россию еще 3000 военных: Сеул

© Deutsche Welle 27 марта, 2025 09:40

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Пхеньян отправляет войска на войну против Украины, а также снабжает РФ ракетами, артиллерией и боеприпасами, заявил Сеул. Из 11 тысяч военных КНДР 4000 уже погибли или ранены, считают в Южной Корее.

Северная Корея с начала года отправила в Россию еще 3000 военнослужащих в качестве подкрепления сил, участвующих в войне против Украины на стороны Москвы. Такую оценку Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи привел в четверг, 27 марта.

Из первоначально отправленных в РФ 11 тысяч военных КНДР 4000 предположительно погибли или получили ранения, считает Сеул. Кроме того, Пхеньян продолжает поставлять Москве ракеты, артиллерию и боеприпасы.

На данный момент установлено, что Северная Корея поставила России "значительное количество баллистических ракет малой дальности", а также гранатометы и реактивные системы залпового огня, добавили в Южной Корее. В зависимости от ситуации на фронте это число может увеличиться, предупредили в Сеуле.

КНДР с октября 2024 года разместила в граничащей с Украиной Курской области РФ около 10 тысяч военнослужащих, считают в Южной Корее, Украине и США. В конце января американская газета The New York Times и британский телеканал Sky News сообщили, что силы КНДР пришлось отвести с линии фронта из-за крупных потерь.

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Даугавпилс не выдаст разрешение на расселение беженцев: Андрей Элксниньш

Важно 11:12

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-Даугавпилс НЕ ВЫДАСТ разрешение на строительство и последующее расселение беженцев в бывшем Межциемском ремесленном училище по ул. Цесу, 20, на берегу озера Шуню! - об этом написал в Фейсбуке мэр города Андрей Элксниньш.

-Даугавпилс НЕ ВЫДАСТ разрешение на строительство и последующее расселение беженцев в бывшем Межциемском ремесленном училище по ул. Цесу, 20, на берегу озера Шуню! - об этом написал в Фейсбуке мэр города Андрей Элксниньш.

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Сухо и солнечно: погода в четверг

Новости Латвии 11:09

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг с приходом солнца температура воздуха в Латвии поднимется до +7..+12 градусов, прогнозируют синоптики.

В четверг с приходом солнца температура воздуха в Латвии поднимется до +7..+12 градусов, прогнозируют синоптики.

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Купил билет на заправке: латвиец выиграл миллион евро в лотерею

Важно 11:02

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В моментальной лотерее «Миллион» VAS «Latvijas loto» в третий раз выигран миллион евро, сообщили в компании.

В моментальной лотерее «Миллион» VAS «Latvijas loto» в третий раз выигран миллион евро, сообщили в компании.

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Пропавшие на полигоне Пабраде американские военные погибли: СМИ

Выбор редакции 10:57

Выбор редакции 0 комментариев

Четверо зарубежных военных, пропавшие во время учений на полигоне Пабраде во вторник вечером, погибли, а их гусеничное транспортное средство было найдено в болоте, сообщили в среду новостные порталы TV3 и Lrytas.

Четверо зарубежных военных, пропавшие во время учений на полигоне Пабраде во вторник вечером, погибли, а их гусеничное транспортное средство было найдено в болоте, сообщили в среду новостные порталы TV3 и Lrytas.

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Бывший министр Илга Шуплинска изменилась до неузнаваемости: что случилось? (ФОТО)

Важно 10:48

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Бывший министр образования, литературовед и приглашенный профессор Илга Шуплинска сменила как род занятий, так и внешность, сообщает tautaruna со ссылкой на издание «Kas Jauns».

Бывший министр образования, литературовед и приглашенный профессор Илга Шуплинска сменила как род занятий, так и внешность, сообщает tautaruna со ссылкой на издание «Kas Jauns».

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Что-то съели: растет число случаев заражения кишечной палочкой

Новости Латвии 10:43

Новости Латвии 0 комментариев

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) склонен полагать, что заражение нескольких человек инфекцией, вызванной кишечной палочкой (Escerichia coli), было спровоцировано неким продуктом питания, заявила в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" руководитель отдела ЦПКЗ по профилактике инфекционных заболеваний и противоэпидемическим мероприятиям Сигита Гейда.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) склонен полагать, что заражение нескольких человек инфекцией, вызванной кишечной палочкой (Escerichia coli), было спровоцировано неким продуктом питания, заявила в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" руководитель отдела ЦПКЗ по профилактике инфекционных заболеваний и противоэпидемическим мероприятиям Сигита Гейда.

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Авену разрешили перечислить на латвийский счет огромные деньги: СМИ

Новости Латвии 10:37

Новости Латвии 0 комментариев

В феврале этого года в финансах попавших под санкции российских предпринимателей произошло очень необычное движение, пока только на бумаге. Один из этих людей попросил и получил разрешение на перечисление на свой замороженный банковский счет в Латвии огромной суммы - почти четверти миллиарда. 235 885 899 евро и 19 центов, если говорить абсолютно точно.

В феврале этого года в финансах попавших под санкции российских предпринимателей произошло очень необычное движение, пока только на бумаге. Один из этих людей попросил и получил разрешение на перечисление на свой замороженный банковский счет в Латвии огромной суммы - почти четверти миллиарда. 235 885 899 евро и 19 центов, если говорить абсолютно точно.

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