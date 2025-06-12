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Касса как место силы

Новости партнеров Редакция PRESS 12 июня, 2025 17:57

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Работа в Maxima Latvija продавцом-кассиром – это великолепный карьерный старт: новые преференции для студентов и вчерашних школьников.

Лето для школьника и студента — идеальное время пробовать себя в современных реалиях трудовой жизни. Отличный и проверенный временем вариант — работа кассиром в магазине непременно большого ретейлера — большого торгового предприятия. Почему? Давайте в этом разбираться.

Во-первых, вчерашний школьник или студент попадает в большой коллектив, где можно очень многому научиться. В многофункциональной структуре, где одновременно трудятся тысячи людей, для человека целеустремленного всегда открывается прямая дорога к быстрому карьерному росту.

Во-вторых, труд за кассой - это вполне серьезное и ответственное дело, которое к тому же ценно в обществе. Здесь молодой человек учится ответственности, толерантному общению со многими разными людьми, умению ладить с миром — тем просто бесценным навыкам, которые, если что, потом пригодятся в любой другой сфере. Хоть в менеджеры иди, хоть в бизнесмены.

«Уверена, что люди в 99% случаев отвечают на твой позитивный настрой, даже если человек изначально пришел в магазин раздраженным, уставшим или чем-то недовольным. Я всегда улыбаюсь, помогаю раскрыть пакет для приобретенных продуктов или подсказываю что-то и вижу, как взгляд насупленных покупателей оттаивает… А ведь я всего-то несколько месяцев за кассой Maxima Latvija и только начинаю по-настоящему познавать эту невероятно яркую и динамичную, как оказалось, профессию», – рассказывает Инесе, девушка, которая мечтает стать как минимум директором магазина или менеджером в системе закупок торгового предприятия. Для чего она планирует поступать в вуз и продолжать работу на своем месте, в кассе в Maxima Latvija, - если, конечно, получиться совмещать. 

«Понимаете, работа кассира в Maxima – это не только про механическое сканирование товаров, внимательность, оперативность и четкую, быструю выдачу сдачи. Это ежедневная тренировка, а я бы сказала даже – радость общения с такими разными покупателями.

Мне раньше не доводилось видеть так много разных людей, а в таком человеческом потоке ты невольно учишься сдержанности, умению сохранять спокойствие в любой эмоциональной ситуации, быстро реагировать на проблемы и решать вопросы на месте. Такие навыки не получишь из учебников, но именно они становятся твоим преимуществом в любой профессии», - признается Инесе, которая считает свой небольшой пока опыт работы кассиром во всех смыслах удачным. «Бывает, устаю к концу смены, но чувствую удовлетворение от сделанного, свою значимость, если хотите. У меня уже появились «мои покупатели», которые здороваются со мной, что-то рассказывают, пока я взвешиваю, например, положенные ими в мешочек огурцы или томаты, – и это приятно».

Первая ступень к отличной карьере – магазин!

Кто только не начинал карьеру в магазине! Гуру мирового рекламного бизнеса Дэвид Огилви, вошедший в историю как создатель легендарных рекламных кампаний для Hathaway, Dove, Schweppes и Rolls-Royce, свой путь начал как обычный продавец-кассир кухонных плит...

Бывший президент и главный исполнительный директор Yahoo! Марисса Майер рассказывала в одном из интервью, что в юности успела несколько месяцев «посидеть за кассой» в супермаркете. Марисса говорит, что именно там она поняла, как важно работать быстро: за минуту она успевала пробить до 40 товаров.

Список таких людей велик. Ведущие менеджеры и основатели крупных знаменитых компаний – большинство из них начинали кассирами и продавцами.

Если говорить о Латвии, то многие успешные сегодня люди, известные в обществе, начинали с простой подработки на кассе и выросли до руководящих позиций. Как это было у Лиене Дупате-Угуле — сегодня она руководит отделом коммуникаций в Maxima Latvija. А когда-то и сама стояла за кассой. Вот как она вспоминает свой первый опыт: «Мой первый день был полон волнений. Я боялась ошибиться — работа с деньгами, длинные очереди, коды товаров... Это была большая ответственность. К счастью, сейчас все проще — товары сканируются, техника помогает. Тогда мне помогали смекалка, память и немного математики. Я быстро втянулась!».

Руководитель отдела коммуникаций Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле

Следующим вызовом стали недовольные покупатели.

«В школе не учат, как справляться с таким, — говорит Лиене. — Но я научилась. Улыбка, доброжелательность — и напряжение спадало. Я поняла: дружелюбие — мощный инструмент!»

Со временем Лиене стала брать на себя все больше задач. В итоге стала лицом бренда в СМИ. Во время пандемии она давала по 70 интервью в месяц! А началось все с обычной смены на кассе.

И она такая — не одна. По данным Maxima Latvija, более 120 молодых сотрудников, начавших с кассы, сегодня занимают руководящие позиции. Впечатляет, правда?

Работать и учиться — реально!

Сегодня совсем молодые люди составляют примерно 10% от всех кассиров Maxima Latvija. Просто потому, что многим было сложно учиться и работать одновременно. И компания, идя навстречу молодежи, решила изменить эту ситуацию.

Теперь для учащихся возможен гибкий график — чтобы не пропускать лекции. Предприятие своим студентам выплачивает еще и стипендию – как стабильный плюс к бюджету. Кроме того, гарантировано бесплатное питание во время работы — экономия огромная: как денег, так и времени. Это суперусловия, согласитесь! Плюс много еще чего - например, рабочая одежда и подарки к праздникам.

Если вам от 18 до 25, Maxima Latvija ждет вас этим летом. Загляните на сайт  www.maxima.lv, узнайте про вакансии и сделайте первый шаг, который может оказаться самым правильным в вашей биографии.

А вдруг именно вы вскоре будете рассказывать нам свою историю успеха, начавшуюся за кассой?

Интересовалась Людмила ВЕВЕРЕ

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