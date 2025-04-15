Карта европейского пациента: что она даёт и как её получить?

Отпуск за границей

Позаботьтесь заранее о безопасности здоровья

Если вы собираетесь в отпуск за границу - позаботьтесь о карте EVAK. Она пригодится. Не поверите, но эта пластиковая карточка может сэкономить вам тысячи евро. Как?

В случае, когда во время пребывания в одной из стран ЕС, а также в Исландии, Норвегии, Лихтенштейне, Швейцарии или Великобритании вам понадобится неотложная медицинская помощь, придется обращаться к медикам, которые соответственно выпишут счет за услуги. Его оплатит Латвия из госбюджета, а карта подтверждает, что путешествующий социально застрахован в ЛР.

Карта доступна без возрастных ограничений: ее можно оформить и для малышей, и для пенсионеров.

Карта имеет срок годности – три года. Проверьте, не закончился ли он у вашей карты.

В прошлом году государство покрыло расходы на неотложную помощь для 7 000 латвийцев, она составила около 9 млн. евро, - сообщает Национальная служба здоровья. Чаще всего нашим жителям оказывали помощь в больницах Испании, Германии и Швеции...

Оформил EVAK? Поезжай за границу

Полезные подробности о международном страховании

Так что это за карта? - спрашивают многие читатели. Оформил карту - и поезжай спокойно за границу? Болей там, ломай ноги-руки без проблем?

Европейская карта медицинского страхования EVAK позволяет при срочной необходимости получать медицинскую помощь по цене взноса пациента той страны, где в данное время человек находится, не переплачивая.

Европейская карта медицинского страхования: EVAK – сокращенно от латышского варианта названия Eiropas veselIbas apdroSinASAnas karte, по-английски карта называется - European Health Insurance Card, то есть, EHIC). Этот документ подтверждает, что обратившееся за медицинской помощью лицо является жителем страны - участницы Европейского союза или стран Европейской экономической зоны и социально застраховано в своей стране.

Карта EVAK подтверждает право на получение необходимой или неотложной медицинской помощи в другой европейской стране в том же объеме, в каком она гарантирована для жителей соответствующего государства, - информируют специалисты Министерства здравоохранения ЛР.

V В каких странах годится карта EVAK?

Страны ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Франция, Греция, Хорватия, Эстония, Италия, Ирландия, Кипр, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия.

Страны ЕЭЗ: Норвегия, Исландия, Лихтенштейн.

А также Швейцарская Конфедерация и Великобритания.

V Когда пригодится карта EVAK?

Европейская карта медицинского страхования необходима жителю, который отправляется в краткосрочную поездку в одну из стран-участниц:

* в туристическую поездку, путешествие, на отдых;

* в командировку или деловую поездку;

* в поисках работы (в случае устройства на работу медицинские услуги обеспечиваются государством, где работает лицо);

* на учебу или учебную практику;

* если человек работает в сфере международного транспорта (например, водители-экспедиторы, экипаж судна и т. п.).

V Кто может получить карту медицинского страхования в Латвии?

- Гражданин Латвии;

- негражданин Латвии;

- гражданин страны-участницы, который находится в Латвии в связи с работой или как самозанятое лицо, а также члены его семьи;

- иностранец, имеющий постоянный вид на жительство в Латвии;

- имеющий статус беженца и лица, которому присвоен альтернативный статус.

Если человек работает в другой стране-участнице, то карту EVAK ему следует получать в той стране-участнице, где он работает.

V Какие виды медицинской помощи может получить обладатель карты EVAK, находясь в стране-участнице?

При предъявлении EVAK необходимая и неотложная медицинская помощь предоставляется в том же объеме, в каком она гарантирована гражданам этого государства. Помощь окажут лечебные учреждения и врачи, которые предоставляют гарантированные государством медицинские услуги в соответствующем государстве.

Перед тем как получить медицинскую помощь в лечебном учреждении или у врача страны-участницы, выясните, действует ли в этом учреждении EVAK.

(!) EVAK – это не медицинский полис, и лечение и обследование в стране-участнице она не покрывает.

Список услуг, которые не оплачиваются при предъявлении Европейской карты медицинского страхования:

* взнос пациента;

* расходы в случае репатриации (транспортировки) тяжелобольного пациента или в случае смерти.

При получении медицинской помощи пациенту необходимо оплатить установленный в соответствующем государстве взнос пациента. По возвращении в Латвию эта сумма не возмещается. Но чек может быть приложен к декларации о доходах за предыдущий год, и часть суммы может быть возвращена как переплаченный налог.

V Где получить карту EVAK?

* Можно прийти лично в центральное бюро Национальной службы здоровья (Рига, ул. Цесу, 31, корпус 3, 6-й вход) или в любое отделение Национальной службы здоровья (Елгава, Даугавпилс, Кулдига, Смилтене) без предварительной записи.

Анкету заявления можно заполнить на месте или взять с собой. Обязательно иметь паспорт или удостоверение личности. Карту EVAK оформят на месте.

* Или отправить заявление по почте. Адрес: CЕsu iela 31 k-3, 6.ieeja, R?ga, LV-1012. Если хотите получить карту также по почте, укажите свой точный адрес.

* Также можно направить заявление в электронном виде на портале www.eveseliba.gov.lv (в разделе Iedz?votАjs – gimenes Arsts un EVAK – Mans EVAK). Ответ рассматривается в течение трех дней, карта высылается по почте.

* Заполнив заявление электронно и заверив электронной подписью, отправить на почту NVD: nvd@vmnvd.gov.lv. Ответ рассматривается в течение трех дней, карта высылается на почту. Подробнее о заявлении с электронной подписью – на портале: www.eparaksts.lv.

(!) За оформление Европейской карты медицинского страхования в Латвии платить не надо. После окончания срока годности карты при оформлении новой тоже платить не надо.

А вот если карта утеряна, то при получении новой надо уплатить 3,13 евро...

Бумажный эквивалент

Заменитель страховой карты

Если человек потерял европейскую карту медицинского страхования EVAK или учреждение медицинского страхования не может выдать карту в ближайшее время, а ехать за рубеж надо срочно, то жителю могут выдать документ, эквивалентный EVAK, - EVAK AS. В чем отличие?

EVAK AS – не пластиковая карточка, а бумажный аналог, который выдается на определенный период времени, в течение которого человек может получить медицинские услуги в другом государстве. EVAK AS выдается на латышском языке и не требует перевода, поскольку является единым документом во всех государствах - членах Европейского союза, государствах - членах Европейской экономической зоны и Швейцарии.

Если срочно нужна медпомощь за границей, а у вас нет пластиковой карточки EVAK, запросить можно EVAK AS, подав заявление в Национальную службу здравоохранения (NVD).

Заявление можно подать в свободной форме, указав:

- персональные данные;

- даты получения услуги;

- точное название медицинского учреждения;

- адрес, на который следует направить EVAK AS;

- адрес электронной почты, если таковой есть.

EVAK AS из Латвии может быть также запрошен медицинским учреждением, в котором вы получаете медицинскую помощь, или местным компетентным учреждением, которое управляет государственными бюджетными средствами в сфере здравоохранения.

Если необходимо оплатить лечение из собственных средств, можно после возвращения в Латвию обратиться в Национальную службу здравоохранения с просьбой о возмещении расходов.

В чрезвычайных ситуациях (тяжелые заболевания, смерть, катастрофы и т. д.) звоните из-за границы по круглосуточному номеру экстренной помощи консульского департамента Министерства иностранных дел ЛР +371 26337711 (помощь гражданам Латвии за рубежом, оказавшимся в непредвиденных ситуациях)...

(!) Больше информации – на портале Национальной службы здоровья: www.vmnvd.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА