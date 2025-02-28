Каллас: НАТО — лучшая гарантия безопасности для Украины

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас назвала западный военный альянс НАТО лучшей гарантией безопасности для Украины и тем самым напрямую возразила президенту США Дональду Трампу. "Почему мы в НАТО? Потому что боимся России. И единственное, что действительно работает, единственная гарантия безопасности, которая эффективна, - это защитный щит НАТО ", - заявила Каллас в интервью агентству AFP в Вашингтоне в четверг, 27 февраля.

Глава европейской дипломатии также настаивала на участии европейцев в переговорах между США и Россией по Украине. "В противном случае Европа не сможет поддержать возможное соглашение о прекращении огня в российской агрессивной войне, которая длится уже три года", - предупредила она.

Критика в адрес Дональда Трампа

Каллас обвинила президента США в том, что тот поддается "российскому нарративу". Комментируя недавние высказывания американского президента об Украине, она отметила, что его обвинения в адрес Киева "абсолютно неправдивы". Ранее Трамп заявил, что именно Украина и ее стремление вступить в НАТО стали причиной российского вторжения. "Я думаю, что, вероятно, именно поэтому все это началось", - сказал он 26 февраля.

Кая Каллас сейчас находится в Вашингтоне. Она надеялась на встречу с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы обсудить с ним возможности участия Европы в переговорах США и России по Украине, но встреча не состоялась. Вместо этого, по словам представителя Еврокомиссии, Каллас решила обсудить с сенаторами и другими членами Конгресса трансатлантические отношения и российскую агрессию против Украины.

Последние заявления президента США о войне в Украине вызвали обеспокоенность в Европе. Европейцы и украинцы опасаются, что Трамп и Путин могут договориться о будущем Украины без их участия и заключить соглашение о прекращении огня, которое вынудит Киев пойти на значительные территориальные уступки.