Как же парковаться? Рижанку оштрафовали в Юрмале

Приехав в Юрмалу, Илзе припарковала арендованное авто на улице Викторияс и завершила поездку в приложении.

Однако уже на следующий день её ждала неприятная новость — со счета приложения было списано несколько десятков евро за нарушение.

Даже после получения фотографий водителю так и осталось непонятным, в чём, собственно, состоит нарушение.

Поэтому Илзе ставит под сомнение зафиксированное нарушение, а именно, жительница Риги убеждена, что, во-первых, она оставила достаточно места для проезда других транспортных средств, а во-вторых, припарковала машину таким образом, чтобы не мешать жителям соседнего дома выезжать и въезжать на территорию. Конечно, у сотрудников правоохранительных органов другие мысли.

Илзе хотела обжаловать решение полиции, но возникли проблемы с арендованным авто. Другими словами, штраф был наложен на компанию как на владельца автомобиля. Для того чтобы рижанка могла обжаловать штраф, ей нужно было получить доверенность от Carguru. Компания её выдала, но на имя другой фирмы. Это затянуло процесс оспаривания решения.

В Carguru пояснили, что, учитывая недавние изменения в структуре компании, доверенность изначально была выдана юридическим лицом, не имеющим прямого отношения к конкретному транспортному средству. Тем не менее, данное обстоятельство не помешало клиенту воспользоваться иными предусмотренными законом возможностями оспаривания штрафа.

Между тем, в Юрмальской муниципальной полиции подчеркивают, что жалоба была рассмотрена судом, который оставил решение должностного лица Юрмальской городской администрации без изменений.

В правилах не указано, какие именно расстояния необходимо соблюдать, чтобы не затруднять въезд во двор. Поэтому решение — является ли автомобиль препятствием для других — принимает сотрудник полиции.

ФОТО скриншот видео программы "Без табу"