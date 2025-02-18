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Как получить пособие по рождению ребёнка от Рижской думы: условия и процедура

«Семь секретов» 18 февраля, 2025 09:17

Юридическая консультация 0 комментариев

"Скажите, сколько нужно быть задекларированным в Риге, чтобы получить от Рижской думы пособие по рождению ребенка?"

Согласно положениям Обязательных правил Рижской думы № RD-23-221-sn, право на получение пособия по рождению ребенка имеют лица, которые не только продекларировали свое место жительства в Риге, но и фактически проживают на административной территории данного самоуправления. Однако правила не устанавливают конкретного срока проживания, необходимого для получения пособия. 

Право на получение данного пособия не имеют лица, которые находятся в Латвии на основании временного вида на жительство.

Право запросить пособие по рождению ребенка имеет один из родителей ребенка или лицо, назначенное опекуном новорожденного решением Рижского сиротского суда (если пособие не было выплачено родителю ребенка).

Размер пособия составляет 150 евро на каждого новорожденного ребенка.

Для получения пособия необходимо обратиться с заявлением в Рижскую социальную службу. В заявлении необходимо указать следующую информацию о заявителе: имя, фамилию, персональный код, адрес задекларированного места жительства, адрес электронной почты или официальный электронный адрес, номер телефона, номер счета в банке или почтовой платежной системе и вид пособия. Также необходимо указать имя, фамилию, персональный код новорожденного ребенка. Лицо может запросить пособие одновременно с регистрацией рождения ребенка в Рижском городском загсе.

Пособие необходимо запросить в течение шести месяцев со дня рождения, усыновления или установления опеки над ребенком. 

Пособие выплачивается социальной службой до 10-го числа следующего месяца. Пособие не выплачивается, если новорожденный помещен в учреждение длительного социального ухода и социальной реабилитации детей.

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