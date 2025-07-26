Как Европа и Китай поссорились из-за Путина и Трампа, и почему им снова не удалось помириться

ЕС и Китай разругались еще в ковид, но их отношения вконец испортил Владимир Путин вторжением в Украину в 2022-м. Только в этом году появилась надежда на оттепель перед лицом общего врага — в Белый дом вернулся Дональд Трамп и развязал торговую войну как с Китаем, так и с ЕС.

Однако вышло наоборот. Пропасть только увеличилась. Почему?

Потому что Китай воспринимает Европу как вассала США, пропускает ее претензии мимо ушей и с каждым днем требует все больших уступок, а Европе это наконец надоело и она пытается потверже стоять на своем перед лицом нарастающей угрозы ее экономике и безопасности со стороны Китая, говорят эксперты.

«Кто-то может и надеялся, что европейско-китайский саммит откроет путь к решению некоторых спорных вопросов. Пекин даже пошел на незначительные уступки», — отметила китаист Илария Маццокко из американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

«Однако, похоже, Китай не готов разбираться с более серьезными проблемами, так что отношения остаются напряженными».

Что это за проблемы?

«Китай Европу не уважает»

Пять главных претензий ЕС к Китаю: дисбаланс в торговле, недобросовестная конкуренция и отказ Китая пускать европейцев на свой рынок, китайские хакеры, безопасность китайских технологий и — далеко не в последнюю очередь — «безграничная дружба» с Россией.

«Поддержка Китаем агрессивной войны России против Украины напрямую угрожает безопасности Европы, — сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Пекине после встречи с китайским руководством. — Позиция Китая по отношению к путинской войне будет определяющим фактором для наших отношений в будущем».

Позицию Китая ярко выражало отсутствие китайских представителей на этой пресс-конференции, равно как и любых китайских заявлений на эту тему по итогам саммита.

Единственный документ, который удалось подписать совместно, — заявление о борьбе с изменением климата. А сам саммит китайцы урезали до одного дня вместо запланированных двух.

Но Европа и не рассчитывала на большее. В кои-то веки ЕС отбросил пустые надежды и прислал делегацию демонстрировать единство перед лицом китайского давления, а не пытаться сделать хорошую мину при плохой игре ради декларативного «прогресса» в отношениях.

«У европейцев есть большая проблема — Пекин их не уважает, — описывала задачу ЕС перед саммитом Алиция Бахульска, эксперт по Китаю из Европейского совета по международным отношениям (ECFR). — Чтобы решить эту проблему, нужно выступать с сильной коллективной позиции».

«Саммит ЕС-Китай — отличная возможность для этого. Европейцы должны развеять мнение китайцев о том, что они не более чем послушные приспешники Америки».

Европа сменила тактику

Еще до саммита Европа начала ужесточать позицию по отношению к Китаю.

ЕС ограничил доступ китайских компаний на свой рынок и ввел санкции против китайских банков за то, что они помогают России обходить западные санкции. А глава Еврокомиссии фон дер Ляйен в программной речи прямо заявила: хватит это терпеть.

«Риски для Европы предельно реальны. Наша безопасность и конкурентоспособность под угрозой. Китайская система отличается от нашей, и она дает им уникальные возможности играть не по правилам», — сказала она и предупредила, что настало время для серьезных китайских ответов на европейские вопросы.

«Чтобы наши отношения продвинулись дальше, необходимо добиться реального прогресса и найти справедливые выходы из тупиков, из которых мы не можем выйти уже слишком долго».

Эксперты отметили смену тона.

«ЕС сумел послать единый месседж, сохранить самообладание и извлечь правильные политические уроки для будущего. Это лучшее, что он мог сделать в нынешних обстоятельствах, — отмечает Эндрю Смолл, китаист из американского German Marshall Fund (GMF). — Это — успех, хотя, конечно, никто его так не воспринимает».

С тем, что безрезультатный саммит — это достижение, соглашается и Брэд Сетсер, эксперт американского Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations). Раз Китай не выражает желания решать важные для Европы вопросы, то ей и не стоит размениваться по мелочам.

«Лично я думаю, что это и есть настоящий прогресс. Еврокомиссия, надеюсь, наконец признала, что хватит подписывать пустые соглашения, раз они только создают иллюзию прогресса, но не решают при этом реальную проблему», — написал он.

А главная реальная проблема даже не Россия. Главная проблема — торговый дисбаланс.

«Я приветствую недавно посетившее Европу озарение, что в ее прямых интересах — ребалансировка торговли с Китаем. А она, в свою очередь, потребует ребалансировки самой китайской экономики», — указывает Сетсер на главную претензию Запада к Китаю и главное препятствие к ее устранению.

«Так нечестно»

Торговая проблема в отношениях Китая и ЕС усугубляется на глазах. Европа все больше покупает в Китае, а Китай — все меньше в Европе.

«Торговый дефицит ЕС с Китаем за последнее десятилетие удвоился и достиг более 300 млрд евро. Мы достигли переломного момента. И мы донесли до китайского руководства: чтобы торговля оставалась взаимовыгодной, она должна стать более сбалансированной», — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита.

Не первый раз Китай угрожает европейской промышленности. В начале века он завалил европейский рынок дешевыми товарами. Теперь пришел второй шок — Китай стал лидером в целом ряде отраслей новой экономики и заваливает Европу уже дорогими товарами — от солнечных батарей и электроники до электромобилей.

Китай не просто наращивает экспорт, он все больше самоутверждается как торговый гегемон и требует, чтобы ЕС не чинил препятствий для доступа китайских компаний и товаров к 450 млн обеспеченных европейских потребителей, тогда как сам ограничивает доступ на свой полуторамиллиардный рынок.

«Так нечестно, — сказала фон дер Ляйен. — Система намеренно искажена».

Европа продает в Китай товаров примерно на 200 млрд евро в год, а покупает на 500 млрд с лишним. Более половины китайского импорта в ЕС приходится на телекоммуникационное оборудование и продукцию машиностроения. Китайский автопром постепенно завоевывает Европу, хотя пока что европейцы покупают в Китае больше детских колясок, чем электромобилей.

Китай — крупнейший поставщик товаров в ЕС (21,3%), остальные — далеко позади: из США поступает 13,7% импорта, из близкой Британии 6,8%, и еще более близкой Швейцарии — 5,6%.

Европейцы считают, что Китай не просто выигрывает конкуренцию, а делает это недобросовестно — субсидирует целые отрасли для завоевания доминирующих позиций на мировом рынке, после чего использует их для давления.

ЕС это уже проходил. За год до вторжения в Украину Владимир Путин развязал против Европы газовую войну, прикрутив кран. К этому моменту ЕС серьезно подсел на дешевый российский газ, и энергетическая война Кремля против Европы привела к кризису, последствия которого ощущаются до сих пор.

Так же точно Китай использовал сырьевое оружие против Европы буквально недавно, когда перекрыл экспорт редкоземельных металлов и магнитов из них.

Европа сделала выводы.

«Урок мы усвоили, — сказала фон дер Ляйен. — Мы поняли, что зависимость значит уязвимость. Мы поняли, что технологии, торговля и безопасность тесно взаимосвязаны. Мы будем снижать эти риски ради независимости Европы».

В запасе у ЕС осталась «торговая базука» — новый механизм, который позволит ей играть не по правилам ВТО, как это уже делают Китай и США. Он разрешает вводить ассиметричные ответные меры — ограничивать не только торговлю, но и сектор услуг, доступ к госзакупкам и охрану интеллектуальной собственности.

Пока что ЕС «базуку» не применял, а теперь, возможно, придется отстреливаться сразу на двух фронтах — против Китая и против США.

При Трампе стало только хуже

Еще один урок прошедшего саммита — торговая война Трампа с ЕС и Китаем не напугала, а ободрила китайскую компартию и ее лидера Си Цзиньпина, и ни на сантиметр не сблизила его с ЕС перед лицом общего врага, как того ожидали некоторые.

В собственном противостоянии с США китайцы перетерпели Трампа, и он сдался.

Ободренный победой над Америкой, Китай пошел в атаку на европейцев. В итоге Трамп загнал ЕС в угол, из которого уговорами не выбраться, и тем самым вселил в европейцев решительность, отмечает Эндрю Смолл из German Marshall Fund.

«Китай по всей видимости расценил успех на торговых переговорах с США как новый рычаг влияния на Европу. Если даже США так быстро сдались, почему бы не надавить на всех остальных?», — пишет он.

Наезд Китая мобилизовал Европу. Еще пару месяцев назад европейцы заикались о развороте к Китаю от агрессивной Америки Дональда Трампа, но после того, как китайцы перекрыли поставки редкоземельных магнитов и начали выдвигать новые требования и условия, при этом никак не реагируя на европейские жалобы, ЕС ощетинился.

«Новые требования Пекина к ЕС угрожали парализовать его способность защищать экономические интересы и безопасность Европы и одновременно загоняли Европу в порочный круг принуждения и давления, — пишет Эндрю Смолл. — Поэтому вместо умиротворяющих шагов ЕС решил дать отпор».

Времени у ЕС мало. Торговая война наносит ущерб европейской экономике, которая и без того растет медленнее американской и тем более китайской. Поскольку Трамп закрывает американский рынок от китайских товаров, они устремляются в Европу, на крупнейший и богатейший рынок сбыта промышленной продукции, экспорт которой — главный мотор китайской экономики.

Более того, европейский бизнес страдает не только от нового притока дешевого импорта, но и от ограничений на экспорт в США, поскольку Трамп вводит против европейских товаров почти такие же пошлины, как против китайских.

Боли добавляет девальвация доллара под давлением действий Трампа: поскольку китайский юань фактически привязан к американской валюте, укрепление евро делает импортные товары в Европе дешевле, а ее экспорт в другие страны — дороже.

«Разделяй и властвуй». Почему Китай не слышит ЕС

Как показал пекинский саммит, Китай европейской решительности не испугался. Ему все равно.

Си Цзиньпин сказал европейской делегации, что не Китай виноват в их проблемах. Руководство ЕС не дождалось и никаких обещаний обратиться к неоднократно озвученным проблемам дисбалансов в отношениях. Даже наоборот, Китай потребовал снять санкции за поддержку российской агрессии и отменить европейские ограничения на импорт китайских товаров и технологий.

«Китай уверен, что разногласия внутри ЕС не позволят ему выступить единым фронтом, — отмечает китаист Алиция Бахульска из ECFR. — В Китае Европу считают слабой и раздробленной, лишенной политического лидерства и решимости. Поэтому Пекин действует по схеме „разделяй и властвуй“ и предпочитает вести дела с государствами-членами ЕС на двусторонней основе».

И даже если Китай прислушается к европейским требованиям, исправить несправедливость он не сможет, полагает американский экономист Майкл Петтис из Центра Карнеги в Пекине.

Корень проблемы, по его мнению, не в экономике и не в торговле. Вопрос — политический, а потому неразрешим при нынешней коммунистической власти Си Цзиньпина.

Китайская экономика растет за счет промышленности, а промышленность — за счет экспорта. Китай производит намного больше, чем потребляет. Для исправления этого дисбаланса китайские власти вот уже много лет обещают стимулировать потребление: сделать так, чтобы китайские граждане больше получали и больше тратили, в том числе на покупку импортных товаров и излишков отечественной промышленности.

«Перераспределить ресурсы в пользу населения можно двумя способами: либо от бизнеса, либо от государства», — пишет Петтис.

«Неизбежная проблема заключается в том, что первое приведет к замедлению экономического роста в краткосрочной перспективе, а второе почти наверняка потребует изменений в политических институтах».