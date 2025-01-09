Кабмин обяжут отчитываться за языковую политику перед Сеймом

Согласно предложению, такой отчет правительство должно будет подавать в Сейм не реже одного раза в два года и не позднее 15 сентября. Планируется, что Сейм будет рассматривать отчет на ближайшем к Дню государственного языка заседании.

Как указывает "Новое Единство", такие поправки необходимы для обеспечения постоянного и прозрачного мониторинга политики по укреплению госязыка. По мнению партии, отчеты правительства позволят отслеживать проделанную работу и планируемые инициативы по сохранению и развитию госязыка, а публичное рассмотрение отчета в Сейма обеспечит открытость, возможность представителей общественности и депутатов участвовать в дискуссиях и оценивать, насколько эффективно реализуются языковая политика.