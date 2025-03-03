К следующим выходным в Латвии местами может потеплеть до +10 градусов и более

В Латвию постепенно притечет теплая воздушная масса, и в конце следующей недели столбик термометра во многих местах поднимется выше +10 градусов.

В понедельник, 3 марта, и во вторник, 4 марта, дождь и мокрый снег ожидаются на востоке Латвии, а в среду, 5 марта, дожди будут идти по всей стране, причем на востоке - затяжные.

В ночь на понедельник, 3 марта, в некоторых местах на востоке образуется дымка и туман.

При резком изменении атмосферного давления усилится западный и юго-западный ветер, на большей части территории страны вплоть до четверга, 6 марта, он будет умеренным до умеренно сильного, порывы достигнут скорости 15-19 м/с. Наиболее сильные порывы (до 20 м/с на морском побережье) ожидаются в среду, 5 марта.

Как ночью, так и днем ожидаемая температура воздуха - от 0 до +7 градусов, только в ночь на среду в северо-восточных районах похолодает до 0...-2 градусов.

Во вторую половину недели облаков будет меньше, существенных осадков не ожидается.

Ветер постепенно утихнет, поэтому по ночам местами образуется туман.

В светлое время суток, преимущественно на юго-западе страны, температура воздуха может превысить +10 градусов.