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К перенесенному в Юрмалу памятнику Барклаю стали ездить экскурсионные автобусы

Редакция PRESS 23 декабря, 2024 16:15

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Меценат Евгений Гомберг, на участок к которому переехал памятник полководцу Михаилу Барклаю-де-Толли, рассказал на своей странице в Facebook, что к его дому теперь приезжают экскурсионные автобусы.

"Похоже, возникает новый туристский маршрут, сегодня у нас было две группы. Первая – автобус с 50 православными паломницами и паломниками под командой Наталии Захарьят. По дороге к святыням Тукумского района они зарулили к нам в Дзинтари посмотреть на памятники", - рассказал Гомберг в субботу.

Он отметил, что провел для туристов экскурсию и даже впустил в дом. Некоторые их них купили книгу Гомберга о памятниках с автографом автора. Но эти экскурсии были согласованы с меценатом и владельцем скульптур.

А в воскресенье к его участку подъехало еще два экскурсионных автобуса.

"Спасибо г-ну Ратниексу, кто раньше об этом Барклае думал? И кто слышал про Ратниекса? Был такой купец Арсений Морозов, брат знаменитого Саввы Морозова. После очередного его чудачества его мать Варвара, купчиха, которая на самом деле все деньги и заработала, сказала: "Арсений! Раньше я одна знала, что ты дурак, а теперь вся Москва знает", - резюмировал Гомберг.

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