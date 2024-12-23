К перенесенному в Юрмалу памятнику Барклаю стали ездить экскурсионные автобусы

"Похоже, возникает новый туристский маршрут, сегодня у нас было две группы. Первая – автобус с 50 православными паломницами и паломниками под командой Наталии Захарьят. По дороге к святыням Тукумского района они зарулили к нам в Дзинтари посмотреть на памятники", - рассказал Гомберг в субботу.

Он отметил, что провел для туристов экскурсию и даже впустил в дом. Некоторые их них купили книгу Гомберга о памятниках с автографом автора. Но эти экскурсии были согласованы с меценатом и владельцем скульптур.

А в воскресенье к его участку подъехало еще два экскурсионных автобуса.

"Спасибо г-ну Ратниексу, кто раньше об этом Барклае думал? И кто слышал про Ратниекса? Был такой купец Арсений Морозов, брат знаменитого Саввы Морозова. После очередного его чудачества его мать Варвара, купчиха, которая на самом деле все деньги и заработала, сказала: "Арсений! Раньше я одна знала, что ты дурак, а теперь вся Москва знает", - резюмировал Гомберг.