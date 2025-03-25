К экс-министру Линде Мурниеце в квартиру вписалась незнакомая женщина: кто такая?

"Обнаружила, что в моей квартире внезапно задекларировалась некая Самойлова. Что-то с процессом декларации не то, если такое может произойти?

Atklāju, ka manā dzīvoklī pēkšņi piedeklarējusies kaut kāda Samoilova. Kaut kas taču nav kārtībā ar deklarēšanos, ja tā var notikt? — Linda Mūrniece (@murniecelinda) March 13, 2025

Она сразу же отправила Рижской думе заявление с просьбой "выдекларировать" этого человека, и самоуправление ответило, что решит вопрос.

"Я ее не нашла, но это и не моя обязанность, потому что такой ситуации вообще не должно быть", — заявила экс-министр.

Заметить, что в твою квартиру поселился ещё кто-то, можно по счетам. Вывоз мусора за одного человека теперь стоит примерно 9 евро. Если счета выросли - проверяйте портал latvija.gov.lv, где в разделе "Лица, декларированные в моей недвижимости или указавшие ее как дополнительный адрес" найдете имена всех, кто официально задекларирован в вашей недвижимости, советует Мурниеце.

Решение по каждому незаконно задекларированному лицу выносит комиссия самоуправления, и эту работу чиновникам приходится выполнять вручную. Аннулирование декларированного места жительства — это длительный процесс, который, согласно закону, может занимать до месяца.