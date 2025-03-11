Из-за удара ВСУ остановлены поставки нефти из России в Венгрию

Удар украинских дронов по центральным регионам России привел к остановке поставок российской нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба". Об этом сообщил во вторник, 11 марта, глава венгерского МИД Петер Сийярто в видеообращении в Facebook.

По словам дипломата, поставки "временно приостановлены". Министр добавил, что уже ведутся ремонтные работы, экспорт нефти может возобновиться сегодня вечером. Сийярто рассказал, что обсудил ситуацию по телефону с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Сийярто напомнил, что по "Дружбе" нефтью снабжается не только Венгрия, но и Словакия. "Мы считаем неприемлемыми атаки, направленные против энергетической структуры Венгрии, - заявил глава МИД. - Мы призываем украинцев не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию. Венгрия не контролирует войну между Россией и Украиной, Венгрия не несет ответственности за эту войну".

ВСУ: Атакованы "Дружба" и Московский НПЗ

Генштаб ВСУ сообщил в Telegram, что в ночь на вторник атаковал дронами линейно-производственную диспетчерскую станцию "Стальной конь" в Орловской области. Она находится в 8 км от Орла и принадлежит компании "Транснефть - Дружба" - оператору одноименного нефтепровода.

Другой целью удара, по данным Генштаба ВСУ, стал Московский нефтеперерабатывающий завод. Он находится в районе Капотня на юге российской столицы и принадлежит "Газпромнефти".

Крупнейшая атака дронов по Москве

В ночь на 11 марта Москва и Московская область подверглись самой крупной атаке дронов с начала войны РФ против Украины. Три человека погибли, как минимум 14 человек получили ранения. По данным Минобороны РФ, всего в небе над Россией за ночь сбили 337 беспилотников.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что атака дронов на Москву и Подмосковье была "сигналом Путину" о необходимости прекращения огня в воздухе. "Не только НПЗ, дроны могут массово летать по Москве, постоянно", - сказал Коваленко.