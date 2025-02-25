Из министров в… у Анды Чакши большие планы

Если Чакша вернется в Сейм, нынешний глава комиссии Янис Рейрс ("Новое Единство") потеряет свой так называемый "мягкий мандат" в парламенте.

Чакша - один из трех министров, которые должны быть заменены в ходе "рестарта" правительства.

Она будет занимать пост министра до 26 февраля. Министр финансов Арвилс Ашераденс будет исполнять ее обязанности до утверждения нового министра образования и науки.

В понедельник руководство "Нового Единства" выдвинуло на пост министра образования и науки нынешнего председателя Цесисской краевой думы Яниса Розенбергса. Партнеры по коалиции пока не обещают ему своей поддержки.

Чакша дважды занимала пост министра образования и науки, в том числе в правительстве Кришьяниса Кариньша с декабря 2022 по август 2023 года.

Во время пребывания на посту министра политик неоднократно вступала в разногласия с Латвийским профсоюзом работников образования и науки, который требовал отставки Чакши и собирал подписи за вотум недоверия. Сама Чакша в то время не собиралась уходить в отставку, так как не видела для этого причин.