Итальянский врач попал под следствие из-за томографии раненой кошке

Итальянский врач-радиолог попал под следствие после того, как отвез свою травмированную кошку в больницу, где он работал, чтобы провести ей компьютерную томографию и спасти жизнь.

Джанлука Фанелли отвез свою кошку Афину в больницу Умберто Парини в северном регионе Аоста после того, как она упала с крыши шестиэтажного дома в прошлом месяце, сообщают итальянские СМИ.

Двухлетняя кошка находилась "между жизнью и смертью", подчеркнул Фанелли в письме в больницу. "Я знал, что смогу спасти ее только при своевременном вмешательстве", - добавил он.

Фанелли сделал Афине быструю томографию, а затем провел операцию по удалению пневмоторакса, чтобы откачать жидкость из легких животного и дать ему возможность дышать, пишет он в письме.

"Если бы я не сделал все возможное... и моя кошка умерла, я бы никогда не смог простить себя, тем более что мои дети ее обожают", - написал Фанелли.

Директор больницы сообщил, что в настоящее время ведется внутреннее расследование и что дело передано в прокуратуру Аосты.

"Эта история настолько невероятна, что я сначала подумал, что это шутка, - сказал Массимо Уберти в комментариях, переданных итальянским информационным агентством ANSA. - К сожалению, это не так, и теперь мы расследуем все возможные нарушения".

Прокуроры заявили, что Фанелли могут быть предъявлены обвинения в растрате государственных средств и лишении пациентов основных услуг.

В своем защиту Фанелли сообщил, что воспользовался томографом вечером, когда аппарат был свободен и на него не было заказано ни одного исследования.

"Мне жаль, если все это привело к нарушению правил", - написал он, предложив возместить больнице ущерб, если потребуется.

Жена Фанелли Николетта Спелгатти, сенатор от ультраправой итальянской партии "Лига", выступила в защиту своего мужа, сообщают итальянские СМИ.

"В жизни вы стараетесь поступать правильно и не беспокоитесь о последствиях, - сказала она. - Мой муж спас жизнь. Вот и все".