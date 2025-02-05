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Идея: не пора ли Европе отказаться от туалетной бумаги? (1)

Euronews 5 февраля, 2025 18:40

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Поход в туалет - обычное дело, но как часто мы задумываемся о том, какое влияние на окружающую среду оказывают наши привычки?

Конечно, рассказывая о своих туалетных похождениях, вряд ли стоит рассчитывать на приглашение на званый ужин. Однако то, что мы там делаем, оказывает значительное влияние на окружающую среду и наше здоровье.

На протяжении всей своей истории туалет претерпевал значительные изменения.

До прошлого века его посещение не ассоциировалось с тем уютным комфортом, к которому сегодня привыкла большая часть Европы.

Исследователи считают, что, например, в римские времена в качестве средств личной гигиены использовались фрагменты керамики, известные как "pessoi".

Комфорт так себе. Довольно деликатно по этому поводу выразились эксперты в статье British Medical Journal: "Абразивные свойства керамики позволяют предположить, что длительное использование pessoi могло привести к местному раздражению, повреждению кожи или слизистой оболочки, а также к осложнениям внешнего геморроя".

Если кому-то это не нравилось, можно было использовать губку на палочке. Звучит более приятно, если не знать, что губка часто была общей.

Когда была изобретена уборная?

Современная уборная, он же ватерклозет, со смывным унитазом и другими предметами роскоши появилась совсем недавно, в прошлом веке.

Эволюционировали и способы самоочищения. Зайдите в любой туалет на любом континенте, и вы увидите стопку рулонов туалетной бумаги, готовых к использованию, но первая упакованная туалетная бумага была изобретена только в 1857 году, а в рулонах она появилась только в 1907-м.

"Это очень, очень медленная трансформация понимания и поведения, которая ускорилась в XX веке", - говорит доктор Питер Уорд, заслуженный профессор истории Университкета Британской Колумбии и автор книги "Чистое тело: Современная история".

Уорд был поражен стремительными темпами изменений в наших гигиенических привычках, когда его дед рассказал, что в детстве мылся всего два раза в год.

"А мои дочери в подростковом возрасте иногда принимали душ по два раза в день. Так что с моими ближайшими родственниками связана целая хронология масштабных культурных изменений", - говорит он.

Вредна ли туалетная бумага для окружающей среды?

Поскольку в условиях массовой потребительской экономики на рынке появилось огромное количество средств гигиены, а туалетная бумага получила широкое распространение, встает вопрос о ее влиянии на окружающую среду.

По оценкам, средний человек в США, Канаде и Западной Европе использует от 15 до 25 кг туалетной бумаги в год.

Европейское экологическое бюро утверждает, что превращение древесины в бумагу загрязняет окружающую среду, а при добавлении ароматизаторов в туалетную бумагу часто используются ненужные химикаты.

"На долю салфеток приходится около 10 процентов мирового производства бумажной продукции, эти объемы не так велики, как упаковка, но их доля растет", - говорит Серджио Баффони, старший координатор кампании в организации Environmental Paper Network.

Некоторые из основных мировых производителей подвергаются критике со стороны экологических организаций за то, что способствуют обезлесению, а в некоторых случаях связаны с нарушением прав человека.

ЕС согласовал правила, запрещающие продажу продукции, произведенной на обезлесенных землях.

Однако в прошлом году их введение было поставлено под угрозу, что вызвало протест активистов-экологов против использования туалетной бумаги в Европейском парламенте.

Члены группы Canopée вошли в здание парламента и поменяли туалетную бумагу с надписями в поддержку нового постановления.

Запрет уже принят, но его введение отложено на год - до 30 декабря 2025 года для крупных и средних компаний и до 30 июня 2026 года для микро- и малых предприятий, чтобы дать им больше времени для приведения в соответствие с требованиями.

В туалетной бумаге обнаружены "вечные химикаты"

Новая проблема возникла и в отношении туалетной бумаги.

В 2023 году исследователи из Университета Флориды проверили 21 крупный бренд туалетной бумаги в Северной Америке, Западной Европе, Африке, Центральной Америке и Южной Америке на наличие ПФАС (пер- и полифторалкильных веществ), также известных как "вечные химикаты".

"Наши результаты свидетельствуют о том, что туалетную бумагу следует рассматривать как потенциально крупный источник ПФАС, попадающих в сточные воды", - заключили авторы, добавив при этом, что необходимы дальнейшие исследования.

Значит ли это, что мы должны отказаться от туалетной бумаги и найти ей альтернативу?

Какие существуют альтернативы туалетной бумаге?

Во многих странах мира популярны биде или гигиенические шланги.

Однако в некоторых странах они так и не прижились.

"Исторически сложилось так, что биде использовалось проститутками, - объясняет Уорд. - Оно на самом деле ассоциировалось с поведением представительниц этой профессии, из-за чего исключительно практичное и продуманное устройство приобрело репутацию довольно грязного".

Гигиенический душ широко используется вместо туалетной бумаги в Юго-Восточной Азии. 

Сторонники биде утверждают, что использование биде или унитаза-биде - это рациональный способ сократить расход туалетной бумаги.

"Биде не только значительно сокращают использование туалетной бумаги, но и требуют меньше воды на одно использование, чем процесс производства салфеток из лесного волокна", - говорится в ежегодном докладе американской неправительственной организации Natural Resources Defense Council "The Issue with Tissue Scorecard".

В защиту туалетного рулона

Однако Джованни Де Фео, доцент кафедры экологической и санитарной инженерии Университета Салерно, утверждает, что при обсуждении воздействия туалетной бумаги на окружающую среду следует помнить и о ее преимуществах.

"Ничто не имеет нулевого воздействия, - считает он. - Туалетная бумага - это революционное изобретение, которое позволило решить проблему санитарии".

Исследователи утверждают, что плохие санитарные условия и вызванные ими бактериальные инфекции убили больше людей, чем вооруженные конфликты на протяжении всей истории человечества. Де Фео уверен, что туалетная бумага сыграла свою роль в улучшении санитарных условий и снижении смертности.

"Нам нужна туалетная бумага, - продолжает он. - Но мы можем сократить количество используемой туалетной бумаги, потому что даже использование одного кусочка - это три литра воды, которые мы можем сэкономить".

Де Фео основал инициативу Greenopoli, направленную на повышение экологической грамотности молодежи. Один из его главных учебных реквизитов - рулон туалетной бумаги, который он использует для иллюстрации жизненного цикла продуктов, чтобы его ученики могли задуматься об их воздействии на окружающую среду.

"Я даже написал стихотворение о рулоне туалетной бумаги, - поделился эксперт. - Потому что в конце я говорю, что наша жизнь похожа на одно целое. Шаг за шагом, кусочек за кусочком, день за днем, остается только наша душа".

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