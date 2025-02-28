Идем в спортзал за красотой! Новости партнеров Редакция PRESS 28 февраля, 2025 18:38 Новости партнеров

Scanpix/Arne Trautmann

Лучший подарок себе на старте весны, а ещЕ приятнее, если от любимых мужчин -- это подарочная карта в рижский клуб F1!

Занятия спортом дают каждой женщине силу, гибкость, уверенность в себе, позитивный настрой, красоту, стройность и самое главное -- здоровье в любом возрасте.

Невольно наблюдаю за этой незнакомкой года три-четыре. Мы встречаемся по утрам в спортзале клуба F1 в Пурвциемсе — приветливо здороваемся, не зная имен. У меня -- своя гимнастическая тренировка, у нее -- свои занятия на тренажерах. Так вот, на моих глазах эта дама из милой пухленькой грустной особы превратилась в неописуемо стройную, с подтянутой фигуркой улыбчивую красавицу, каких еще поискать. Вот вам и вечное оправдание -- «невозможно похудеть». Все дело в желании, а физическая активность и здоровое питание -– в помощь.

Еще наблюдение – моложавая дама, которая выглядит максимум на 58 лет (а ей 75 -- она по секрету мне сказала), с момента выхода на пенсию каждое утро ходит в бассейн в клуб F1 в Пурвциемсе. Видели бы вы кожу этой дамы, ее блестящие глаза и звонкий юный хохот, сами бы пошли за ней в бассейн — так заразителен пример.

Когда мы говорим о женской красоте, первое, что приходит на ум, — это фигура. В погоне за идеальными формами многие женщины обращаются к различным диетам и косметическим процедурам, но спорт остается самым надежным и эффективным способом формирования стройного и подтянутого тела. Причем, можно быть, скажем так, слегка пампушкой, но подтянутой – это же совсем другая фигура и самочувствие.

Регулярные тренировки способствуют сжиганию жира, улучшению тонуса мышц и развитию силы. Причем, я говорю не только про силовые тренировки в зале (они, кстати, невероятно важны для поддержания мышечной массы и крепости суставов в сениорском возрасте), даже такие виды активности как йога, пилатес, плаванье, танцы помогают создать гибкое и стройное тело.

Физкультура способствует улучшению осанки, что является важным аспектом общей привлекательности. Важно понимать, что когда мы занимаемся спортом, сердечно-сосудистая система также начинает работать активнее, улучшая кровообращение. В результате кожа всего тела и лица становится более гладкой, улучшается ее цвет и текстура. Женщины, которые дружат со спортом, выглядят иначе: неважно, сколько им лет!

Физическая активность -- это всегда приобретение сексуальности и грациозности. Организм становиться выносливее: некоторые виды спорта помогают бороться с целлюлитом, а некоторые -- способны поддержать здоровье женщины в период менопаузы.

Сеть спортивного клуба F1 (центры расположены в Пурвциемсе, в центре на улице А.Чака и Зиепниеккалнсе) предлагает девушкам и женщинам все самые востребованные фитнес- направления сегодняшнего дня, включая посещение бассейна, водную аэробику и обучение плаванью (для взрослых — тоже).

Плавание давно является признанным видом спорта, польза от которого доказана как для мужчин, так и для женщин. Аквафитнес (можно заниматься в группе или самостоятельно) поможет похудеть, заставит работать почти все группы мышц. Вода расслабляет и помогает отдохнуть от будней, нормализует стрессоустойчивость. Также способствует омоложению кожи и уменьшению целлюлита. Йога и пилатес. В жизни женщины есть масса рутинных проблем, связанных с детьми, семьей и работой. Спокойная йога, растяжка мышц и медитации научат справляться с ними. Такие занятия разрешают многие проблемы со здоровьем, в частности, с дискомфортом в области позвоночника. Для женщин за 50 лет такие тренировки облегчат раздражающие и болезненные проявления климакса, помогут адаптироваться к активной жизни после менопаузы. Зумба и вообще любые танцы – это просто тройное удовольствие и абсолютная радость для тела. Скажем, зумба удачно сочетает пользу аэробики, энергию танца и море веселья. Кроме того, это один из самых эффективных методов для зримого похудения.

На самом деле видов спорта, полезных и приятных именно для женщин, — очень много. Чтобы понять, какой лучше всего подходит именно вам, приходите в спортивные клубы F1. Здесь вы найдете оздоровительные занятия с физиотерапевтом в группах, а также тренировки на любой вкус. Плюс тренажерный зал, большой бассейн и маленький бассейн – для малышни.

(!) Очень важно, что все тренеры, работающие в клубе F1, профессионалы, опытные и сертифицированные тренеры и физиотерапевты, умеющие работать как со взрослыми, так и детьми.

Ну и, помимо всего, занятие в спортклубе F1 – это еще и новые друзья, общение, позитивные эмоции, вовлеченность в более активную жизнь.

В этом клубе ждут людей всех (!) возрастов, семьи и деток. Есть секции плавания (для детей и взрослых), аквааэробика, силовые занятия, тренировка для здоровых суставов и спины и еще три десятка разных занятий.

Одним словом, сделайте подарок себе – приобретите абонемент и приходите за красотой, здоровьем и счастьем, не побоюсь такой формулировки.

Еще одна проблема современного мира, живущего на больших скоростях, — это дефицит общения детей и родителей. Спортклуб F1 – платформа для занятий спортом всей семьей, со старшими детьми можно играть (и обучаться игре) в сквош, плавать в бассейне. Или пока дети занимаются тем же дзюдо или танцами, самим размяться в спортзале. Заметим только, что спа–пакет включает в себя бассейн (25x11 м), детский бассейн, 4 джакузи, комплекс бань, сауну, ароматерапию.

С наступающим Женским днем и, верю, прекрасной весной и летом, дорогие подруги! Красоты и здоровья вам всем, а еще — оптимизма и любви!

Поэтому абонемент в спортклуб F1 – лучший подарок к 8 марта! Это такой намек для мужчин, размышляющих о подарке любимым женщинам.

https://clubf1.lv

Я была бы счастлива такому сюрпризу,

Людмила ВЕВЕРЕ.