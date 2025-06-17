Идеи для идеальных выходных. Этот город Литвы посетить необходимо Надо ехать! Редакция PRESS 17 июня, 2025 12:06 Надо ехать!

За дверью уже лето, мы задумываемся о каникулах, новых местах и незнакомых вкусах. Один город Литвы вам предлагает прекрасный план для выходных у соседа. Несколько десятков километров от границы – и вас поздравляет Шяуляй – самый солнечный город Литвы.

Рекордсмены и символы города: первый, самый высокий, самая большая

Для начала свидания – прогулка по самому первому в Литве и третьему в Европе пешеходному бульвару. Что здесь делает рак на пачке сигарет, куда смотрит учёный Н. Коперник, почему на крыше одного из домов столько металлических кошек, на каких языках вас приветствуют часы «Петух?» Мы обещаем – радости и открытий хватит на 1280 метров.

Только один поворот в сторону – и ваш взгляд уже устремлен в сторону башни Шяуляйского кафедрального собора. Если договоритесь заранее, сможете принять участие в экскурсии и высоту башни проверить ногами. Вас заворожит открывающаяся панорама.

Вы прощаетесь с башней и здороваетесь с символом города – «Стрельцом». Вот уже 40 лет он стоит на площади Солнечных часов.

Вы проверяете, что самые высокие солнечные часы Литвы показывают точное время, тогда идёте к самой большой скульптуре животного «Железной лисе». Она большая, красивая и умная, а селфи с этой «железной леди» – обязательно. Владения лисы – всё побережье озера Талкша с парком развлечений, дорожками для велосипедов и пешеходов, игровыми площадками.

Закат как на открытке и тысячи роз

Другая остановка вашего идеального плана – музей шоколада фабрики «РУТА» – самое сладкое место города. История шоколада, протяжённость которой – 4000 лет, традиции употребления и аромат сладостей повсюду...

Самые лучшие гостинцы – в магазине рядом с музеем, а в кафе «РУТЫ», узнаете, что внутри шоколадного пузыря, полюбившегося сладкоежкам и инстаграмерам.

Грех не проводить солнце в городе солнца. Это лучше всего делать на берегу озера Рекива. Пляж, в озеро уходящий мост с обзорной площадкой – идеальные места для того, чтобы любоваться закатом.

После богатого впечатлениями дня Рекива – прекрасный выбор желающим отдохнуть. На берегу озера – гостиница и ресторан.

Откроем тайну, почему к нам лучше приезжать в середине июня и позже. В парке виллы-музея Хайма Френкеля именно в это время начинается цветение розария 1700 роз.

Вилла в стиле сецессии, фонтан, море цветов и запахов – ради этого стоит остановить мгновение.

Любви и красоты никогда не будет много, поэтому поезжайте в ботанический сад города Шяуляй, где любят красоту природы. Вас ждут оазис спокойствия, великолепный альпинарий и гордость сада – чарующая коллекция рододендронов.

Занимательная история и меню города

Откройте глаза – вы уже на бульваре. Может ли история быть занимательной? Мы говорим – да!

Лучшее доказательство тому – единственный в странах Европы интерактивный центр знакомства с культурой балтов «Дорога балтов». Улыбнетесь, когда будете примерять профессию балтов, а игра-инсталяция со звуком и цветом «Жизнь балтов» поможет ваши знания истории сделать ещё богаче .

Впечатления от путешествий остаются в воспоминаниях и фотографиях. Всего несколько минут – и вы уже в музее фотографии. Вас ждут особенные экспонаты, прогулка по смотровой площадке, которая находится на открытой террасе, возможность заглянуть в camera obscura. Есть что посмотреть и что сфотографировать…

Знакомство с городом должно быть интересным и запоминающимся, конечно, вкусным тоже.

Легендарные цеппелины с начинкой из нута, здоровые десерты в чайной аптеки «Валерьёнас», шедевры французской кондитерии в мастерской десертов, шоколадный пузырь, квас и пиво самого старого в странах Балтии пивоваренного завода «Губерния» – часть меню города солнца.

И это ещё не всё. На сайте www.visitsiauliai.lt больше советов, рекомендаций и идей, как лучше познакомиться с городом солнца. Бери семью, друзей и отправляйся в город Шяуляй. Будет интересно!