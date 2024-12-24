Идеальное застолье от Maxima Latvija: готовим с Лаурисом Алексеевым! Новости партнеров Редакция PRESS 24 декабря, 2024 15:21 Новости партнеров

Оригинальные закуски и основные блюда для идеального и экономного новогоднего и рождественского застолья -- пробуйте, вам понравится!

1.Нежные корзиночки -- четыре вкуса, можно больше!

Нежные корзиночки из особого теста филло -- четыре вида закусок от известного шеф-повара Лауриса АЛЕКСЕЕВА, рецепты которых в преддверии Рождества совместно с сетью магазинов Maxima Latvija он подготовил для нашей с вами радости. Эти рецепты прекрасно дополнят любое зимнее торжество, а тем более Рождество и Новый год.

Корзиночки просты в приготовлении, каждый желающий может приготовить их и поставить на праздничный стол. Гости и домашние будут в восторге!

Тесто филло -- сплошное волшебство!

Корзиночки из теста филло -- это всегда отличный выбор для легких, вкусных и изысканных закусок: хрустящие, а главное -- простые в приготовлении и подходящие для самых разных начинок -- как соленых, так и сладких. Филло -- это пресное вытяжное тесто, которое популярно в средиземноморской кухне. Его нередко используют для приготовления пирогов, тортов, закусочных рулетов. Выпечка из этого продукта получается румяной, хрустящей, приятной на вкус. Слово «филло» переводится с греческого как «лист».

Филло помогает разнообразить ежедневный рацион, а также подходит для праздничных блюд -- возьмите эти советы на заметку!

-- Добавить что-то новое и интересное в меню проще, чем кажется, -- говорит шеф-повар Лаурис Алексеев. -- Замечу, что коллекция продуктов линейки Well Done Premium (это бренд Maxima Latvija) предлагает уникальные продукты, которые позволяют экспериментировать с начинками и подачей блюд, делая их идеальными как для неформальных вечеров с друзьями, так и для изысканных праздничных обедов. Корзиночки из теста филло объединяют хрустящую текстуру, легкость приготовления и элегантный внешний вид, благодаря чему можно с минимальными усилиями создать блюдо, которое не только отлично на вкус, но и выглядит как работа профессионального шефа!

Ингредиенты для корзиночек из теста филло:

• 6 листов теста филло (продается в Maxima Latvija)

• 200 г сливочного масла

Приготовление

1. Растопите сливочное масло.

2. Разморозьте тесто филло согласно инструкции, разделите его на листы и сложите в три слоя, смазывая каждый слой растопленным маслом.

3. Нарежьте тесто на 4 равных квадрата.

4. Выложите квадраты теста в смазанные маслом маленькие кофейные чашки или в форму для маффинов.

5. Выпекайте корзиночки в духовке 8 минут при +180° C, пока они не станут золотисто-коричневыми и хрустящими.

Корзиночка с паштетом из утиной печёнки, муссом из сливочного сыра и финиками

Ингредиенты для начинки:

• 100 г паштета из утиной печенки Well Done Premium

• 100 г сливочного сыра

• финики с сырной начинкой Well Done Premium для украшения

Приготовление

1. Взбейте паштет со сливочным сыром до однородной массы.

2. Наполните корзиночку массой и украсьте финиками с сырной начинкой.

Корзиночка с муссом из сливочного сыра, каперсами и патиссонами

Ингредиенты для начинки:

• 200 г сливочного сыра

• 50 г каперсов

• патиссоны с сырной начинкой Well Done Premium для украшения

Приготовление

1. Взбейте сливочный сыр с мелко нарезанными каперсами до однородной массы.

2. Наполните корзиночку готовой массой и украсьте патиссонами с сырной начинкой.

Корзиночка с муссом из сливочного сыра, вялеными томатами, хамоном и инжиром

Ингредиенты для начинки:

• 200 г пикантного сливочного сыра

• 50 г вяленых томатов в подсолнечном масле Well Done Premium

• 100 г вяленого свиного хамона Well Done Premium

• инжир с сырной начинкой Well Done Premium для украшения

Приготовление

1. Взбейте пикантный сливочный сыр с мелко нарезанными вялеными томатами.

2. Наполните корзиночку массой и украсьте тонкими ломтиками хамона и инжиром с сырной начинкой.

Корзиночка с грибным рагу и тёртым чеддером

Ингредиенты для начинки:

• 100 г шампиньонов

• 100 г сливочного сыра

• 1/2 луковицы

• 50 г сливочного масла

• 50 г сыра чеддер Well Done Premium

• соль, перец по вкусу

Приготовление

1. Обжарьте шампиньоны с луком на сливочном масле, добавьте соль, перец и ложку сливочного сыра.

2. Тушите смесь 5 минут.

3. Наполните корзиночку готовой смесью и украсьте тертым сыром чеддер.

(!) Ищите ингредиенты этих закусок и других блюд в магазинах Maxima Latvija. Подробнее об ассортименте и предложениях -- на сайте: www.maxima.lv. Не забывайте пользоваться картой лояльности Maxima Latvija -- картой Paldies и следить за еженедельными предложениями магазинов этого предприятия, которые помогают экономить семейный бюджет и покупать больше желаемых продуктов и товаров.

«Ленивый» Веллингтон с перловкой и копчёным сыром

Хрустящая золотистая корочка, ароматные грибы и невероятно нежное мясо внутри -- воистину королевское и уж точно праздничное блюдо!

Ингредиенты на 4 персоны:

• 800 г или 4 шт. выдержанного антрекота Well Done Premium

• 2 листа слоеного бездрожжевого теста

• 1 яйцо

• 100 г шампиньонов

• 200 г перловки

• 50 г копченого чеддера Well Done Premium

• 100 г сливочного масла

• 50 мл оливкового масла Well Done Premium

• свежие веточки тимьяна

• соль, перец по вкусу

Приготовление

1. Взбейте яйцо, нарежьте шампиньоны тонкими ломтиками и разморозьте два листа слоеного бездрожжевого теста согласно инструкции.

2. Каждый лист теста смажьте взбитым яйцом, выложите сверху тонко нарезанные шампиньоны и выпекайте в духовке 15 минут при +200° C.

3. Когда тесто испечется, выньте его из духовки и разрежьте каждый лист на две части.

4. Посыпьте стейки из говядины солью и обжарьте на разогретой сковороде с оливковым маслом и тимьяном по 1 минуте с каждой стороны, добавьте перец и сливочное масло.

5. Продолжайте жарить стейки 6 минут, периодически переворачивая и поливая горячим маслом и масляной смесью со сковороды.

6. Снимите стейки с огня и дайте им отдохнуть.

7. Отварите перловку в соответствии с инструкцией до готовности.

8. Нарежьте отдохнувшие стейки тонкими ломтиками, поместите между слоями теста и подавайте с отваренной перловкой, добавив перед подачей копченый чеддер.

Слоёный салат с курицей

А теперь... дополните праздничный стол чудесным салатом по рецепту фуд-блогера @jushkapadruska

Ингредиенты на 4 персоны:

• 2 картофелины

• 2 моркови

• 4 копченых куриных бедра без кожи

• 5 ломтиков консервированного ананаса

• ½ упаковки майонеза

• 70 г грецких орехов Well Done Premium

• соль, перец по вкусу

• пучок петрушки

Приготовление

1. Отварите морковь и картофель в мундире, остудите и очистите.

2. Нарежьте картофель, морковь, куриные бедра и ананас мелкими кубиками.

3. Выложите подготовленные ингредиенты слоями в форму -- например, в форму для выпечки или тортов: сначала картофель, затем тонкий слой майонеза, затем нарезанные куриные бедра и снова майонез. Далее слой моркови с майонезом, затем ананас с майонезом. Верхний слой посыпьте рублеными грецкими орехами и украсьте листьями петрушки.

(!) Ищите ингредиенты этих закусок и других блюд в магазинах Maxima Latvija. Подробнее об ассортименте и предложениях -- на сайте www.maxima.lv. Не забывайте пользоваться картой лояльности Maxima Latvija -- картой Paldies и следить за еженедельными предложениями магазинов этого предприятия, которые помогают экономить семейный бюджет и покупать больше желаемых продуктов и товаров.

Хороших праздников и вкусного стола!

Рецепты нашла, попробовала их приготовить и порадовалась результату

Людмила ВЕВЕРЕ.