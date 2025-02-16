Хулиганил на детской площадке и прожег ребенку куртку петардой; уголовное дело ушло в суд

25 ноября прошлого года на детской площадке в Елгаве обвиняемый шумно и агрессивно себя вел, нецензурно выражался и начал конфликт с малолетними детьми.

В ходе конфликта он несколько раз ударил одного мальчика, а также начал бросать взрывающиеся пакетики в сторону этого мальчика и других людей.

Этого хулигану показалось недостаточно: он поджег петарду и бросил ее в потерпевшего мальчика, попал ему в карман куртки, в результате чего прожег куртку и майку.

Обвиняемый полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном.