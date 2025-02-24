Хороший же министр! Профсоюз медиков вступился за Аугулиса

Профсоюз считает, что, вновь заняв пост министра благосостояния, Аугулис доказал, что "умеет слушать и слышать мнение социальных партнеров", а профсоюзу благодаря успешному социальному диалогу с Министерством благосостояния удалось добиться ряда улучшений условий работы для работников государственных центров социального ухода.

"Выражая необоснованное недоверие опытному министру, который понимает и способен поддержать работников отрасли, премьер-министр создает впечатление, что хочет наказать министра за его человечность и профессионализм", - считают в профсоюзе.

Как сообщалось, Силиня решила заменить в правительстве трех министров: министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и Аугулиса.