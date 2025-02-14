Почему главе ЛТПП хочется материться на русском?

Как уже сообщалось, с учетом уже принятых мер по контролю качества воздуха в общеобразовательных и специальных учебных заведениях правительство во вторник объявило утратившим актуальность поручение Министерству здравоохранения (Минздраву) внести поправки в правовые акты для проведения регулярных оценок качества воздуха в образовательных учреждениях.

Как поясняют в министерстве, задача по внесению изменений в нормативные акты о гигиенических требованиях в образовательных учреждениях была поставлена в период пандемии COVID-19 для снижения вероятности распространения инфекции.

К концу мая 2022 года во всех общеобразовательных и специальных учебных заведениях, созданных государством и муниципалитетами, а также в учреждениях профессионального образования были установлены приборы контроля качества воздуха в соответствии с количеством учебных классов и групп. Всего с 2022 года по двухлетнему контракту было установлено около 14 000 датчиков качества воздуха, и некоторые из них уже не используются.