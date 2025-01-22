Херманис сравнил Трампа с Лианой Лангой: вот кто всех спасёт!

-От души - очень удивляет абсолютная неспособность столь многих людей отделить свою личную антипатию к таким персонажам, как Трамп или сама Ланга, от тех тектонических позитивных изменений, которые вызвали эти главные герои.

Ну, кажется, что может быть элементарнее для понимания – зачастую хорошие вещи вызваны еще и действиями лично нам неприятных людей. В природе, наверное, так устроено, что резкие позитивные революции могут быть спровоцированы именно якобы деструктивными и агрессивными людьми.

У нас общество обычно радовалось всяким ухоженным, милым и симпатичным домбровскисам, стакисам и ринкевичам, которые прекрасно выглядят на селфи и ведут нас всех в ад.