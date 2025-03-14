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Хейтеры ополчились на Аллу Пугачеву: пригласила в гости на Кипр украинских музыкантов (ВИДЕО)

Редакция PRESS 14 марта, 2025 19:01

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Российская певица Алла Пугачева неожиданно спела после продолжительной паузы. Она организовала праздник в честь начала весны в собственном особняке в Лимасоле, сообщает tsn.

Так, артистка недавно организовала праздник весны на Кипре. В собственный особняк она пригласила гостей и украинских музыкантов. На кадрах, опубликованных в Сети, Алла сидит рядом с одесским шансонье Феликсом Шиндером и харьковчанином. Об этом сами музыканты говорят во время исполнения разнообразных композиций и к тому же выкрикивают "Одесса-мама".

 
 
 
 
 
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Публикация от Алла Пугачева (фан-аккаунт) (@allapugacheva_prima)

Между тем, Алла Пугачева, которая уже долгое время не дает концертов, также пыталась воспроизвести строки любимых песен вместе с украинцами и приплясывала. В комментариях собралось множество пользователей с комплиментами для звезд. Впрочем, некоторые россияне все же не смогли сдержать агрессии по поводу проукраинской позиции исполнительницы.

-Вот теперь поет на завалинке – там только ей и место

-Вау, как круто! Вы молодцы, лучшие

-Человек на пенсии развлекается как может, оставьте его

-Пусть знают нас все – от мала до велика. Алла Борисовна чувствует настоящих людей!

-Алла была и осталась человеком , не предав никого и прежде всего не предав саму себя. Будь здорова Алла , мы тебя любим и восхищаемся

-Замечательный, классный, весёлый, весенний номер!

Напомним, недавно Алла Пугачева в свои 75 лет дала отпор хейтерам относительно ее внешности и показалась без капли макияжа.

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