Хейтеры ополчились на Аллу Пугачеву: пригласила в гости на Кипр украинских музыкантов (ВИДЕО)

Так, артистка недавно организовала праздник весны на Кипре. В собственный особняк она пригласила гостей и украинских музыкантов. На кадрах, опубликованных в Сети, Алла сидит рядом с одесским шансонье Феликсом Шиндером и харьковчанином. Об этом сами музыканты говорят во время исполнения разнообразных композиций и к тому же выкрикивают "Одесса-мама".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачева (фан-аккаунт) (@allapugacheva_prima)

Между тем, Алла Пугачева, которая уже долгое время не дает концертов, также пыталась воспроизвести строки любимых песен вместе с украинцами и приплясывала. В комментариях собралось множество пользователей с комплиментами для звезд. Впрочем, некоторые россияне все же не смогли сдержать агрессии по поводу проукраинской позиции исполнительницы.

-Вот теперь поет на завалинке – там только ей и место

-Вау, как круто! Вы молодцы, лучшие

-Человек на пенсии развлекается как может, оставьте его

-Пусть знают нас все – от мала до велика. Алла Борисовна чувствует настоящих людей!

-Алла была и осталась человеком , не предав никого и прежде всего не предав саму себя. Будь здорова Алла , мы тебя любим и восхищаемся

-Замечательный, классный, весёлый, весенний номер!

Напомним, недавно Алла Пугачева в свои 75 лет дала отпор хейтерам относительно ее внешности и показалась без капли макияжа.