Хандра или депрессия: распознать и лечить! Новости партнеров Редакция PRESS 25 февраля, 2025 13:17 Новости партнеров

Депрессия — великий мастер маскировки, она может скрываться даже за улыбкой, смехом, гиперактивностью человека…

О том, как заподозрить проблему и соответствующим образом реагировать, рассказывают врач интернальной медицины, руководитель дневного стационара Veselības centru apvienība Aura Premium Инга Орлеане и сертифицированный фармацевт Mēness aptieka Юта Намсоне.

Депрессия подкрадывается тихо, часто даже незаметно, пока ее вес не становится невыносимым. Несмотря на ее распространенность, стигматизация и предрассудки мешают осмысленным дискуссиям о реальности депрессии, заставляя многих бороться изолированно. В среднем в развитых странах депрессия на каком-то этапе жизни затрагивает около 18% населения — Латвия в этом не исключение. Чаще депрессия диагностируется у женщин, но это не значит, что мужчины не сталкиваются с этим состоянием.

«Мужчины могут реже распознавать свои чувства, говорить о них и искать помощи, тем самым создавая больший риск того, что симптомы их депрессии не будут диагностированы и/или достаточно лечиться», — характеризует ситуацию сертифицированный фармацевт Юта Намсоне.

Спектр симптомов - набор признаков, определяющих наличие депрессии:

· Изменения в моделях сна (либо спится слишком много, либо, наоборот, бессонница и тому подобные нарушения сна).

· Потеря интереса к тому, что когда-то нравилось.

· Чувство вины или никчемности.

· Постоянная усталость или потеря энергии.

· Трудности с концентрацией или принятием решений.

· Изменения аппетита (и/или веса).

· Изменения движений/подвижности (беспокойство или заторможенность).

· Мысли о смерти или самоубийстве.

«Чтобы диагностировать тяжелые депрессивные расстройства, нужно испытывать несколько — по меньшей мере пять — из указанных симптомов. Однако важно отметить, что одним из них должна быть потеря радости, причем важно, что эти симптомы длятся не менее пары недель и начинают существенно влиять на повседневную жизнь, например работу или личные отношения», — объясняет Инга Орлеане.

А может, это просто грусть?

Фармацевт призывает обратить внимание на изменения настроения — свои и близких: «Зачастую страдающий депрессией человек сам может не заметить подкрадывающегося заболевания. Но в то же время огорчение тоже не нужно переоценивать, поскольку совершенно нормально время от времени предаваться грусти или чувствовать себя подавленным, особенно во время стрессовых жизненных событий. Эти кратковременные изменения настроения — часть человеческой сущности».

Врач подчеркивает: «Клиническая депрессия или тяжелые депрессивные расстройства отличаются друг от друга, и это различие связано с затягиванием состояния и чувством безнадежности практически ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Но чтобы полностью диагностировать депрессию, нужно пройти клиническое собеседование со специалистом по психическому здоровью».

Многоликий диагноз

«Одна из наиболее известных форм — это так называемая послеродовая депрессия, или тяжелые депрессивные расстройства, которые начинаются в послеродовой период. Хотя об этом состоянии много говорится, оно до сих пор плохо распознается и даже отрицается, поскольку рождение ребенка на свет хочется связывать с радостью и надеждой, а не с болезнью и разрушением.

Также бывают тяжелые депрессивные расстройства сезонного характера, которые принято называть сезонной депрессией или сезонными аффективными расстройствами. Уже само название указывает на то, что подобные нарушения возникают в определенное время года, и привычно думать, что это чаще бывает в осенние или зимние месяцы, когда меньше солнечного света. Однако данные свидетельствуют, что бывает и наоборот, и тогда важно именно перенасыщение светом.

Депрессия также может возникнуть как симптом других состояний, например тревожных, биполярных, посттравматических стрессовых или шизоаффективных расстройств.

Реже обсуждаются такие состояния, как, например, предменструальные дисфорические расстройства, связанные с подавленным настроением, угрюмостью, беспокойством. Нарушения регулирования настроения тоже можно поставить в один ряд с депрессией», — отмечает Инга Орлеане.

Чтобы избежать, нужно знать возбудитель

Точно так же, как диагностировать и лечить, избежать депрессии крайне сложно из-за ее неуловимости, поскольку тяжелые депрессивные расстройства, как правило, являются комбинацией биологических, психологических и социальных факторов. Вот лишь некоторые из самых распространенных факторов риска депрессии.

· Травматическое событие или хронический стресс.

· Тяжелый опыт детства (насилие, нерадивость, разлука с семьей, бедность и др.).

· Депрессия в семейном анамнезе.

· Нездоровое питание или недостаток здорового питания.

· Хроническое заболевание.

· Некоторые методы лечения/медикаменты.

· Употребление веществ, вызывающих зависимость.

· Долгое горе или утраты.

· Хроническая боль.

· Нарушения сна или образ жизни, влияющие на модели сна.

«Совет или помощь фармацевта очень может пригодиться, — подчеркивает Юта Намсоне. — Некоторые ежедневно употребляемые медикаменты могут вызывать депрессию и тревогу или возбуждение, однако надо понимать, что любой побочный эффект, упомянутый в инструкции по применению лекарств, может и не проявляться. При этом нужно учитывать, как часто они встречаются. Редко упомянутые побочные эффекты вызывают: ингибиторы протонной помпы омепразол и эзомепразол; монтелукаст — средство дополнительной терапии при лечении астмы; противоаллергическое средство цетиризин; метопролол, используемый для снижения артериального давления; нестероидное противовоспалительное средство ибупрофен; сильное обезболивающее трамадол (побочный эффект проявляется в случае отмены препарата).

В качестве побочного эффекта депрессия проявляется, например, у следующих лекарств: у снотворного золпидема; алпразолама, используемого для краткосрочного уменьшения тревожности; комбинированной гормональной контрацепции (например, гестоден/этинилэстрадиол)».

Фармацевт подчеркивает роль участия пациента в приеме лекарств и подтверждает, что фармацевт может дать ценные советы, как правильно принимать лекарства в случае полифармации, когда выписаны и необходимы для терапии пять и даже больше медикаментов.

Чтобы не допустить нарушений сна, которые могут быть фактором риска депрессии, фармацевт напоминает о соблюдении гигиены сна, однако если бессонница мучает долгое время, советует проконсультироваться со специалистом по сну.

«В аптеке доступны препараты на основе лекарственных растений, – говорит фармацевт, – которые могут облегчить засыпание, уменьшить тревогу и оказать успокаивающий эффект, например, комбинации мелиссы, пустырника, хмеля, валерианы, пассифлоры в различных формах. Можно попробовать употреблять гормон сна — мелатонин».

Роль наследственности

Хотя генетика может влиять на риск развития депрессии, как и многие другие заболевания, это далеко не само собой разумеющееся и неизбежное. Зная это, можно сократить ход диагностики и даже повлиять на лечение.

«Если в анамнезе вашей семьи наблюдается депрессия, особенно у близких родственников, таких как родители, братья и сестры или дети, эта генетическая связь может дать указание на то, что лечение или лекарства, которые действовали для члена семьи, могут быть эффективны и для вас», — рассказывает фармацевт и настаивает на том, что принимать медикаменты нужно только и исключительно по совету врача и что этот генетический фактор может иметь значение только в качестве инструмента прогнозирования.

«Важно рассказать врачу историю своей семьи, потому что это может помочь составить план лечения. Мы всегда побуждаем к этому посетителей аптеки, особенно тех, кому выписаны лекарства для лечения таких сложных заболеваний, как депрессия», — говорит фармацевт.

Обязательно надо лечиться!

Хотя многим пациентам для управления депрессией достаточно психотерапии, так же часто будут нужны лекарства, или врач может посоветовать совместить психотерапию с медикаментозной терапией — антидепрессантами.

«Антидепрессанты действуют, повышая определенный уровень нейротрансмиттеров в организме, таких как серотонин, дофамин, норэпинефрин или глютамат. Это происходит с использованием различных механизмов, в зависимости от выбора конкретных лекарств», — поясняет врач. Фармацевт добавляет: «Бывает, что, подавая рецепт, пациенты чрезвычайно испуганы, так как лечение психических проблем стигматизировано. Поощрение действительно требует большого участия, однако, когда прием препарата начат, иногда уже через две недели пациент может заметить улучшение настроения. Правда, иногда до полного воздействия может пройти около восьми недель».

Как долго это будет длиться?

Депрессия не является постоянным состоянием на всю оставшуюся жизнь, однако надо осознавать, что сама по себе депрессия не проходит. Чем более своевременно она распознана, диагностирована и лечится, тем легче проходит терапия и быстрее можно достичь улучшений. Пациенты могут прервать или не соблюдать терапию также из-за плохой памяти, тревоги, низкой мотивации или недостаточного понимания, отсутствия поддержки, а также из-за того, что пациенту не разъяснили ее необходимость.

«Антидепрессанты не всегда необходимы для длительного лечения на всю жизнь, но есть и такие случаи. Тогда депрессию нужно воспринимать точно так же, как любое хроническое заболевание, например гипертензию или диабет. Но даже если это был один случай, после исчезновения эпизода депрессии обычно рекомендуется продолжать прием лекарств не менее шести месяцев. После этого периода его можно постепенно прекратить», — говорит врач.

Почему это нужно делать постепенно? Фармацевт поясняет: «Хотя прекращение приема антидепрессантов не представляет опасности, его внезапность может вызвать симптомы абстиненции или побочные эффекты. Например, это могут быть небольшие вспышки головокружения, которые появляются несколько раз в день и могут сильно испугать, если пациента об этом не предупредили. Человек может потерять равновесие и травмироваться. Поэтому правильнее и комфортнее, если это нужно, дозу постепенно снижать. Снижение дозы медикаментов — хороший способ безопасного управления процессом отмены. Надо также учитывать, что антидепрессанты, как и все лекарства, имеют побочные эффекты и взаимодействуют с другими лекарствами или пищевыми добавками».

Здоровый образ жизни всегда имеет значение!

Факторы образа жизни, такие как диета и физическая активность, играют огромную роль в поддержании ментального здоровья. Это профилактика и одновременно вспомогательное средство лечения — этим депрессия не отличается от других болезней. Сбалансированное и свежее, богатое фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами питание может помочь снизить риск депрессии и даже способствовать выздоровлению пациентов, которые уже борются с ней.

Доказано, что большой вес и особенно ожирение являются фактором риска, поэтому контроль веса, безусловно, важен, и консультация диетолога определенно может быть полезной.

Физические упражнения стимулируют синтез серотонина и дофамина в организме, а малоподвижный образ жизни может быть провоцирующим депрессию фактором. Есть данные, которые показывают, что влияние гимнастики и спорта - важный аспект не только в предотвращении депрессии, но и в лечении более легких случаев, конечно, если человек физическую активность способен вести.