Госканцелярия не планирует уходить из соцсети «Х»

Она отметила, что деятельность Госканцелярии на этой или других платформах может быть ограничена или приостановлена, если будет получена соответствующая рекомендация от ответственных служб.

Аккаунт в "Твиттере" у Госканцелярии есть с 2009 года. "Мы считаем эту платформу значимым каналом для передачи аудитории посланий и контента о решениях Кабмина и о его работе, в том числе о порядке работы главы правительства", - заявила Йиргенсоне.

Она также рассказала, что Госканцелярия активно создает контент и распространяет послания для своей аудитории на нескольких платформах, включая "Фейсбук", "Инстаграм", "Х", "Тредс", "ЛинкедИн", "Фликр" и "Ютуб". Актуальная информация о новостях правительства и Госканцелярии также рассылается СМИ и публикуется на сайте.

Как сообщалось, Минобороны Германии и бундесвер прекращают публиковать посты на платформе "Х", принадлежащей миллиардеру Илону Маску.

Министерство сообщило, что в обозримом будущем не будет активно публиковать информацию в соцсети "Х", кроме особых случаев - например, если нужно будет ответить на дезинформационные кампании.

Поток информации остановлен не только на аккаунте министерства, но и на нескольких связанных с ним аккаунтах, включая аккаунт бундесвера.

В заявлении министерства поясняется, что такое решение принято главным образом из-за того, что, по оценке министерства, объективный обмен аргументами в соцсети "Х" становится все более трудным. Впредь Минобороны Германии для распространения важнейших новостей и информирования о принятых министром решениях будет использовать канал в WhatsApp.

Министерство продолжит использовать и другие каналы, в том числе на платформах "Инстаграм" и "Ютуб", а также свой официальный сайт.

Европейские законодатели недавно призывали Еврокомиссию расследовать, насколько объективно показывают посты в "Х" и не выделяет ли как-то свои посты Илон Маск.

Ставший советником Доналда Трампа Маск в течение последних недель активно комментировал политическую ситуацию в Европе и непосредственно призывал к отставке глав правительств Великобритании и Германии.