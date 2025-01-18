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Госканцелярия не планирует уходить из соцсети «Х»

© LETA 18 января, 2025 09:28

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В данный момент Госканцелярия не рассматривает возможность отказаться от ведения аккаунта в соцсети "Х" (бывшем "Твиттере"), о чем агентство LETA информировала пресс-секретарь Кабмина Санта Йиргенсоне.

Она отметила, что деятельность Госканцелярии на этой или других платформах может быть ограничена или приостановлена, если будет получена соответствующая рекомендация от ответственных служб.

Аккаунт в "Твиттере" у Госканцелярии есть с 2009 года. "Мы считаем эту платформу значимым каналом для передачи аудитории посланий и контента о решениях Кабмина и о его работе, в том числе о порядке работы главы правительства", - заявила Йиргенсоне.

Она также рассказала, что Госканцелярия активно создает контент и распространяет послания для своей аудитории на нескольких платформах, включая "Фейсбук", "Инстаграм", "Х", "Тредс", "ЛинкедИн", "Фликр" и "Ютуб". Актуальная информация о новостях правительства и Госканцелярии также рассылается СМИ и публикуется на сайте.

Как сообщалось, Минобороны Германии и бундесвер прекращают публиковать посты на платформе "Х", принадлежащей миллиардеру Илону Маску.

Министерство сообщило, что в обозримом будущем не будет активно публиковать информацию в соцсети "Х", кроме особых случаев - например, если нужно будет ответить на дезинформационные кампании.

Поток информации остановлен не только на аккаунте министерства, но и на нескольких связанных с ним аккаунтах, включая аккаунт бундесвера.

В заявлении министерства поясняется, что такое решение принято главным образом из-за того, что, по оценке министерства, объективный обмен аргументами в соцсети "Х" становится все более трудным. Впредь Минобороны Германии для распространения важнейших новостей и информирования о принятых министром решениях будет использовать канал в WhatsApp.

Министерство продолжит использовать и другие каналы, в том числе на платформах "Инстаграм" и "Ютуб", а также свой официальный сайт.

Европейские законодатели недавно призывали Еврокомиссию расследовать, насколько объективно показывают посты в "Х" и не выделяет ли как-то свои посты Илон Маск.

Ставший советником Доналда Трампа Маск в течение последних недель активно комментировал политическую ситуацию в Европе и непосредственно призывал к отставке глав правительств Великобритании и Германии.

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