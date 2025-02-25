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Голосование США в ООН вызвало волну возмущения в Западном мире

© Lsm.lv 25 февраля, 2025 20:26

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Голосования США на Генеральной Ассамблее ООН и в Совете Безопасности вызвали волну возмущения, непонимания и критики. Дважды Вашингтон выступил против своих исторических союзников в Европе, встав на одну сторону с Россией и ее союзниками – Белоруссией и Северной Кореей. Этот шаг еще больше углубил разрыв между западными союзниками, сообщает LSM+.

В понедельник, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, делегаты собрались для принятия новой резолюции, приуроченной к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Однако Вашингтон шокировал западные демократии, дважды встав на сторону Москвы в голосованиях.

Первый раз США проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН, подготовленной европейскими странами, в которой осуждалась агрессия России против Украины. Второй раз США проголосовали за свою собственную резолюцию в Совбезе ООН, в которой избежали критики в адрес Москвы. Этот документ был принят, однако все пять европейских стран в Совбезе – Франция, Великобритания (обладающие правом вето), а также временные члены Словения, Дания и Греция – воздержались. Тем не менее Украина положительно оценила принятую Генассамблеей резолюцию, которая осуждает российские военные преступления и войну в Украине.

«Мы повторяем свое требование к России прекратить войну агрессии против Украины и обеспечить полный, немедленный и безусловный вывод всех российских сил и военной техники с территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы также требуем прекращения российской военной агрессии против Украины, в особенности любых атак на мирное население и гражданские объекты», – заявила заместитель министра иностранных дел Украины Марианна Беца.

За скорейшее установление мира в Украине выступила и глава МИД Латвии Байба Браже, принявшая участие в заседании Генассамблеи ООН. В своем выступлении она предостерегла, что Кремль только делает вид, что хочет мира.

«Позвольте мне сказать предельно ясно – мы все хотим мира. Больше всего мира хочет Украина. Единственные, кто против этого, находятся в Кремле. Это Россия ежедневно продолжает авиаудары по украинским городам и убивает мирных жителей. И в то же время делает вид, будто хочет участвовать в мирном процессе», – подчеркнула Браже.

Голосование США, в котором Вашингтон встал на одну сторону со своими врагами времен Холодной войны, вызвало волну возмущения в Западном мире. Европейские эксперты и политики выразили обеспокоенность разногласиями среди союзников. Звучат даже мнения, что США больше не являются союзником Запада.

Критика раздалась и внутри США. Конгрессмены как от Демократической партии, так и от Республиканской партии (которую представляет Трамп) выразили недоумение и возмущение.

«Я повторю это снова и снова – Путин пытается восстановить развалившийся Советский Союз. Он не остановится на Украине. Именно поэтому я подчеркиваю, что мир можно достичь только через силу», – заявил конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

С ним согласился и демократ Стени Хойер:

«Вместо того чтобы выполнять работу России, как мы сделали сегодня, мы должны добиться ее полного стратегического поражения. Это станет четким предупреждением для всех, кто нарушает международное право и совершает военные преступления».

Американские законодатели выразили надежду на скорейшее достижение мира в Украине, но не за счет Украины. Также прозвучали слова поддержки Украине и Европе, с надеждой на то, что США не оставят Старый Свет в одиночестве.

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