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Глава МВД Эстонии оказался пользователем российской соцсети VK

© LETA 17 апреля, 2025 10:07

Мир 0 комментариев

Новый глава МВД завел себе аккаунт в российской соцсети «ВКонтакте» (VK) спустя пять лет после начала войны России с Украиной, пишет Rus.Postimees.

Пользователь VK «Игорь Таро» с фотографией нынешнего министра внутренних дел Эстонии на аватаре, появился в этой соцсети в 2019 году. Место рождения, указанное пользователем - Выру, а также место учебы - Московский государственный Университет, совпадают с данными министра МВД Игоря Таро.

Пользователь Игорь Таро подписан на группы «Жители Печор» и «Центр курортного лечения Вярска». Первая, по-сути, является аналогом популярного эстонского Facebook-комьюнити «Таллиннцы», вторая - ресурс для россиян, которые отдыхают в известном санатории на восточной границе. Впрочем, судя по комментариям, правильнее сказать - отдыхали.

«Жаль нет возможности доехать до вас…» - пишет один из пользователей-россиян.

«Будем надеяться на лучшее», - отвечает ему человек с российским номером мобильного телефона и подписью «менеджер санатория».

Rus.Postimees еще в 2022 году сообщал о рисках, которые несет VK для эстонских пользователей. Эта соцсеть полностью прозрачна для спецслужб России. Именно она является основным поставщиком фигурантов уголовных дел в отношении сетевых критиков режима Путина и агрессивной войны, развязанной Россией.

Rus.Postimees попросил Игоря Таро прокомментировать ситуацию.

Министр внутренних дел подтвердил, что это подлинный аккаунт.

«Это был аккаунт, созданный в 2019 году, когда я работал менеджером по зарубежному маркетингу санатория AS Värska и тестировал рекламу в социальных сетях в Псковской области. В то время оттуда приезжало много посетителей в аквапарк "Вярска", и другие сети там использовались довольно мало. Однако после некоторых тестов проект застопорился, поскольку мы нашли более перспективное направление на латвийском рынке. В связи с этим я и забыл о существовании аккаунта», - 16 апреля сказал Игорь Таро Rus.Postimees.

Сразу после ответа аккаунт был заблокирован.

«Получив это напоминание, я немедленно закрыл аккаунт», - пояснил Таро.

Было это сделано через браузер, или через мобильное приложение VK, министр внутренних дел Эстонии не уточнил.

Rus.Postimees попросил Игоря Таро оценить риски, которые несет присутствие в этой соцсети.

«Эта социальная сеть, безусловно, находится под полным контролем российских властей и подвергается жесткой цензуре после 24 февраля 2022 года. Любая публикация в этой сети правдивой информации о нападении России на Украину (включая комментарий, осуждающий нападение, или даже "лайк" такому комментарию) повлечет за собой весьма жесткие карательные меры со стороны России. Людей даже сажали в тюрьму за их реакцию в социальных сетях», - ответил Таро.

Токсичность VK была известна задолго до 24 февраля 2022 года. Российские независимые СМИ, которые существовали в РФ до полномасштабной войны, годами фиксировали уголовные дела, возбуждаемые МВД и ФСБ против пользователей этой соцсети. Как правило, преследовались критики властей, т.к. VK передавала силовым структурам любые данные пользователей.

«Я настоятельно рекомендую не пользоваться российскими социальными сетями», - добавил Игорь Таро.

Игорь Таро вступил в должность министра внутренних дел 25 марта 2025 года. Практически сразу после этого в студии Postimees он рассказал о своих планах.

С осени 2024 года соцсеть VK является одним из главных ретрансляторов российской пропаганды на те территории, где заблокированы классические кремлевские СМИ.

В конце 2024 года Rus.Postimees рассказывал, что в Эстонии до сих пор доступны услуги по подключению к подсанкционным российским СМИ. В КаПо тогда напомнили, что подобного рода деятельность может закончиться лишением свободы на срок до пяти лет.

После этого Госканцелярия сообщала, что справиться с дезинформацией Москвы одними запретами невозможно, а блокировки таких ресурсов как российская соцсеть VK или видеохостинг Rutube, где ретранслируется вся возможная кремлевская пропаганда, пока не планируются.

На этом фоне российские пропагандисты пытаются использовать Эстонию как транзитную зону. А новые кремлевские инструменты распространения дезинформации освоили работу с популярными чат-ботами, в том числе с ChatGPT, торпедируя ИИ тысячами пропагандистских статей, в том числе об Эстонии.

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