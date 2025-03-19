Где шпроты, где серый горох!? Депутаты Европарламента возмущены собственной столовой

Помощник парламентария разослал письмо более чем двум тысячам сотрудников ЕП, где в крайне эмоциональной форме описал свое недовольство ситуацией. Он испугался, что восточноевропейские политики из-за нехватки национальных лакомств могут начать чувствовать себя «пассажирами второго класса», и это радикализирует их политические взгляды.

«По его мнению, популисты могут преподнести ситуацию как кулинарный "западный империализм", чтобы разжечь антиевропейские настроения», — приводит издание слова сотрудника Европарламента.