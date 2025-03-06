Где президент, где премьер и министры? Латвийцы — о ночной встрече «Оскара» в центре Риги

Поздравляющие устремились в аэропорт, собрались в центре Риги, отметились многочисленными постами в соцсетях.
В частности, Госполиция на своей страничке в Фейсбуке опубликовала поздравление оскароносцам и выложила свои фото с ними.
Однако бдительные граждане заметили, что среди ликующих земляков не было видно первых лиц государства.
-Мы гордимся. Жаль, что в нашей группе нет Ринкевича, Силини, министра культуры Лаце. Или протокол не позволяет вам быть ночью с героями, которые так прославились в мире...
-Ну а самая большая боль в том, что Смилтенс не приехал.
-Завтра утром наверное будет праздник.
...Праздник наверняка будет, официальный. Но, похоже, позже. Президент Ринкевич сегодня отправился в Олайнскую тюрьму, Силиня назначает нового министра культуры...
#straume Lepojamies! #LatvijaVar Žēl gan, ka ne @edgarsrinkevics ,ne @EvikaSilina , ne @KM_kultura A.Lāce nav sagaidītāju pulkā. Vai protokols neļauj nakts laikā būt ar kultūras jomas varoņiem, kuri vārdu nesuši pasaulē ar lielu jaudu..? #DzīvesUzvaras #vērtības #vienālaivā pic.twitter.com/FYKD9EHqws— Lilita Sparane (@LilitaSparane) March 5, 2025
ФОТО агентства ЛЕТА