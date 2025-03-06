Где президент, где премьер и министры? Латвийцы — о ночной встрече «Оскара» в центре Риги

Поздравляющие устремились в аэропорт, собрались в центре Риги, отметились многочисленными постами в соцсетях.

В частности, Госполиция на своей страничке в Фейсбуке опубликовала поздравление оскароносцам и выложила свои фото с ними.

Однако бдительные граждане заметили, что среди ликующих земляков не было видно первых лиц государства.

-Мы гордимся. Жаль, что в нашей группе нет Ринкевича, Силини, министра культуры Лаце. Или протокол не позволяет вам быть ночью с героями, которые так прославились в мире...

-Ну а самая большая боль в том, что Смилтенс не приехал.

-Завтра утром наверное будет праздник.

...Праздник наверняка будет, официальный. Но, похоже, позже. Президент Ринкевич сегодня отправился в Олайнскую тюрьму, Силиня назначает нового министра культуры...

ФОТО агентства ЛЕТА