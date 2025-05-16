Где овладеть современным языком бизнеса и финансов, то есть бухгалтерией? Пять причин для того, чтобы выбрать учебный центр BUHSERVISS Реклама Редакция PRESS 16 мая, 2025 13:34 Реклама

Хороший бухгалтер нужен всем и всегда. Это незаменимый человек на любом предприятии, ценный сотрудник в каждой коммерческой и некоммерческой организации.

«Деньги любят счет! Поэтому специалист, грамотно следящий за финансовыми потоками, документами, отчетностью, балансом, налогами и прибылями, очень важная фигура в деловом мире, – убеждена руководитель учебного центра BUHSERVISS, опытный финансист и бухгалтер Евгения Фишкис. – За оборотом денежных средств, большим или малым, нужен глаз да глаз.

Поэтому бухгалтерия так востребована как профессия, как площадка для собственной стабильности и карьерной лестницы. Уверяю вас, постичь науку бухгалтерии и развиться в этой области знаний можно в любом возрасте — будучи учеником старших классов школы или человеком на пенсии. Нет никаких ограничений, были бы желание и определенные способности».

Преимущества обучения в учебном центре BUHSERVISS

1. Золотой фонд учебного центра – знающие и талантливые педагоги

«В нашем центре преподают профессионалы — действующие специалисты сферы бухгалтерии и финансов, известные в стране специалисты, – подчеркивает Евгения Фишкис. – Наши педагоги отлично знают, как максимально емко и совершенно доходчиво преподнести нашим студентам необходимый материал. Занятия проходят без ненужного напряжения, программа студентами практически всегда усваивается легко и органично. Все потому, что нами разработаны собственные уникальные методики, которые проверены временем и выкристаллизованы за 33 года существования центра BUHSERVISS.

Без ложной скромности скажу: мы знаем, как научить профессии бухгалтера каждого, кто этого хочет! Причем параллельно базе мы даем необходимые дополнительные знания, четко объясняем существующую нормативную базу налоговых и прочих законов.

Кроме того, мы обеспечиваем слушателей переводами (с латышского) документов, необходимых для работы, а также нормативных актов. Мы не только учим бухгалтерию и законы, но и на практике закрепляем их использование в повседневной работе бухгалтера. Также даем профессиональную терминологию, активно помогаем освоить латышский язык в финансовой сфере деятельности тем, кому этого не хватает».

2. Гибкая система обучения

«Наши студенты в основном предпочитают очные занятия, но мы предлагаем также дистанционное обучение, которое ничуть не страдает качеством. Скажем, наш ученик простудился и не может присутствовать на уроке очно – пожалуйста, подключайся дистанционно, не проблема, – уточняет Евгения Фишкис. — В ковидные времена мы отточили, практически довели до идеала эту форму преподавания. Опять же, людям, живущим далеко от Риги, часто без дистанционного обучения вообще никак не обойтись».

(!) По окончании учебы экс–студенты коммуницируют со своими преподавателями, которые всегда готовы прийти на помощь и проконсультировать по возникающим профессиональным вопросам. Это как «помощь зала», к которой всегда можно прибегнуть.

Если в процессе работы у вас возникает проблема, то проведите предварительный сбор информации и составьте возможные пути решения.

3. Два разных потока: первый – полное обучение с нуля; второй — повышение квалификации, в том числе дотягивание до уровня крепкого балансоспособного бухгалтера

Первая группа предназначена для тех, кто только входит в профессию и кому надо все освоить с азов, что называется, с нуля. Этот курс рассчитан на 130 часов. За это время студенты осваивают все то, что необходимо знать и уметь современному бухгалтеру.

«К нам охотно приходят учиться старшеклассники, – уточняет Евгения Фишкис. – Это же так правильно — получить квалификацию бухгалтера на старте взрослой жизни. Такое умение, как бухгалтерия, всегда пригодится (в любой профессии и собственном частном бизнесе) и может стать путеводной звездой блестящей профессиональной карьеры. Очень востребовано обучение у взрослых людей. Это люди, которые по самым разным причинам в наши непростые времена желают обрести новые знания и навыки, чтобы работать в новой для себя сфере и тем самым обеспечивать собственную финансовую стабильность и благополучие.

Вторая группа, а это программа на 64 часа, поможет тем, кто уже работает бухгалтером, но не владеет искусством составления годового отчета и рядом других операций. Замечу, что в соответствии с законом Латвии (от 1 января 2022 года) только балансоспособный специалист может считаться легитимным бухгалтером.

Невозможно быть грамотным и успешным бухгалтером, если не читать специальную литературу, не следить за изменениями в латвийском законодательстве и не учиться всю жизнь, – считает Евгения Фишкис. – У вас должна быть уверенность, что вы можете использовать знания в сфере бухгалтерского учета на любой работе. Мой совет всем работающим бухгалтерам – инвестируйте свое время в приобретение новых полезных навыков, и удача вас не покинет».

4. Бесплатная неделя обучения

Это важно, чтобы человек, который окунется в мир бухучета, мог оценить свой интерес к данной профессии.

5. Получение навыков общения с работодателями

«В бухгалтерии трудно изобрести велосипед, — замечает Евгения Фишкис. — Тем не менее есть хорошие бухгалтеры, а есть посредственные. Специалист всегда может предложить оптимизировать расходы компании, но это будет означать для него дополнительную работу. Поэтому на наших курсах мы учим и правильному ведению переговоров с работодателем. А когда ты уверен в себе и в полученных знаниях, делать это намного проще».

Приглашаем вас на курсы бухгалтеров в центр BUHSERVISS!

(*) Бухгалтерский курс для начинающих, утренняя группа. (130 ак. часов). Начало занятий —10 июня 2025 года.

(*) Бухгалтерский курс для начинающих, вечерняя группа (130 ак. часов). Начало занятий — 10 июня 2025 года.

(*) Бухгалтерский курс для начинающих, субботняя группа. (130 ак. часов). Начало занятий — 13 сентября 2025 года.

(*) Практический курс подготовки главных бухгалтеров, дневная группа (64 ак. часа). Начало занятий — 11 июня 2025 года.

(!) Скидка на обучение 10% — для студентов, учащихся, пенсионеров и людей с инвалидностью. (01.04.2025-30.06.2025)

Подробная информация — по тел. 29506810, е–mail: buhserviss2@inbox.lv.

www.buhserviss.lv

ОТЗЫВЫ

«Очень понравилось на курсах подготовки главных бухгалтеров. Преподаватель Лилия Сокол – настоящий профессионал, ее консультации были полезны и ценны, весь материал был изложен с достаточным пояснением.

Большое спасибо за организацию дистанционного обучения.