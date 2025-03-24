Несмотря ни на что, бывшие сумели сохранить теплые отношения. Об этом рассказала сама Паулина в личном блоге, но не стала озвучивать причину распада семьи.

«Мы никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью. Этого не случится и сейчас, но мы посчитали правильным сделать официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий о нас (хотя понимаем, что это наивно). Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Все меняется. Изменилась и наша история. Федор и Паулина», — отметила 36-летняя Андреева в личном блоге.

И действительно, на протяжении всего периода брака супруги предпочитали не делиться деталями личной жизни. Неудивительно, что о них порой ходили самые разные слухи. Недоброжелатели поговаривали даже о неверности режиссера, однако подобные домыслы так и не получили подтверждения.

В одно время Федору Бондарчуку даже приписывали роман с бывшей избранницей Павла Табакова, актрисой Софьей Синицыной. Последняя, устав от грязных сплетен, вынуждена была опровергнуть их.

«Наслышана о цене успеха, красоты и времени трансформаций. Не скрою, мне лестно ваше внимание в этом году, но, на мой взгляд, это плохой вброс в карму — так клеветать на людей. Вынуждена признаться, что я несвободна — мое сердце занято, но ни одним из тех, кого перечисляют в Интернете. Отбивать и уводить кого-либо не планировала и не практиковала. Со всеми упоминаемыми людьми мне доводилось общаться по работе. Но когда шутка переходит допустимые границы, она становится несмешной. А я не люблю дилетантов с плохим чувством юмора!» — писала Синицына в личном блоге.

Напомним, за плечами Федора Бондарчука также долгий брак со Светланой Бондарчук, которая родила от него сына Сергея и дочь Варвару. Экс-супруги сумели сохранить нейтральные отношения после разрыва.

...Ходили слухи о том, расставание одной из самых эффектных пар российского кино произошло после предательства Бондарчука, который якобы замутил в молодой актрисой Софьей Синицыной, воспитывающей дочь от Павла Табакова. Однако эта информация так и не получила подтверждения. Теперь общественность обсуждает новую версию расставания Паулины и Федора Сергеевича.

«Федор не изменял Паулине, он до сих пор ее любит. Просто они слишком разные. Паулина — интроверт, ведет достаточно замкнутый образ жизни, не любит шумные компании. А Федор не прочь широко и шумно погулять. Паулина устала от этих бесконечных застолий. Как говорят, вечеринки пошатнули здоровье Федора, она переживала. А он не прислушался. Привык с юности к богемному образу жизни. А Паулина семейная, тихая. Она ушла от Федора еще в апреле. Ну как ушла? Сказала, что хочет развестись и осталась с сыном Ваней в Питере. А Федор сейчас живет в Москве, но регулярно навещает ребенка», — рассказали в окружении пары.