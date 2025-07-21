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Эзотерика — наука будущего!

Реклама Редакция PRESS 21 июля, 2025 12:20

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Международная ассоциация эзотерики и парапсихологии уже подготовила несколько сот специалистов. Наши выпускники работают консультантами эзотериками — парапсихологами в Австралии, Израиле, США, Англии, Ирландии и Германии.

Приглашаем бесплатно посетить ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 31 июля, 7, 14, 21, и 28 августа 2025 г. в 18.00! 

У Вас есть уникальная возможность не только познакомиться с вечерней и заочной (online) учебной программой (начало занятий новой группы 8 сентября 2025 г.) курса «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПАРАПСИХОЛОГИЯ И ЭЗОТЕРИКА»,

но также:

- Задать вопросы парапсихологу,

- Пройти диагностику энергетики,

- Правильно подобрать себе нужный талисман

(камень – украшение),

- Познакомиться с экспозицией первого в мире музея эзотерики, парапсихологии и уфологии,

- Посмотреть изделия студии керамики и живописи,

- Приобрести четыре тома «Энциклопедии эзотерики».

Сделайте свой первый шаг к новой интересной жизни!

Все что необходимо сейчас – это прийти и лично познакомиться.
* 35 лет преподавания,
* 25 авторских предметов,
* 445 экспедиций по миру.

 Дни открытых дверей пройдут 31 июля, 7, 14, 21, и 28 августа 2025 г. в 18.00! 

ул. Альфреда Калныня 2 — 1 офис (домофон 1).

Запись по т. 29504957,

e-pasts: lauf@inbox.lv

www.parapsiholog.lv

www.ezoterik.lv

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«Она пришла к нему в шубе на голое тело, а потом сбросила и её»: новые подробности жизни принцессы Дианы

Важно 21:07

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Журналистка и биограф британской королевской семьи Салли Беделл Смит опубликовала новые сенсационные подробности о тайном романе принцессы Дианы с отцом троих детей, английским арт-дилером Оливером Хоаром.

Журналистка и биограф британской королевской семьи Салли Беделл Смит опубликовала новые сенсационные подробности о тайном романе принцессы Дианы с отцом троих детей, английским арт-дилером Оливером Хоаром.

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Андрей Козлов: крематорий в Имантe — это плевок в лицо местным жителям

Важно 19:57

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Как предприниматель, политик и житель района Иманта, я категорически возражаю против строительства крематория в Имантe рядом с Лачупес капи. Это решение может серьёзно повлиять на жизнь и здоровье жителей ближайших домов, и я призываю рижан не оставаться равнодушными.

Как предприниматель, политик и житель района Иманта, я категорически возражаю против строительства крематория в Имантe рядом с Лачупес капи. Это решение может серьёзно повлиять на жизнь и здоровье жителей ближайших домов, и я призываю рижан не оставаться равнодушными.

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Латвия на последнем месте. Туристический бизнес стонет: «Без помощи зиму можно и не пережить»

Важно 19:34

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Хотя на улицах Риги и в других местах Латвии, кажется, не наблюдается нехватки туристов, представители отрасли оценивают начало туристического сезона как слабое. Латвия по-прежнему занимает последнее место в Европейском союзе по восстановлению потока иностранных туристов после пандемии. С представителями отрасли побеседовала передача 360 Ziņas.

Хотя на улицах Риги и в других местах Латвии, кажется, не наблюдается нехватки туристов, представители отрасли оценивают начало туристического сезона как слабое. Латвия по-прежнему занимает последнее место в Европейском союзе по восстановлению потока иностранных туристов после пандемии. С представителями отрасли побеседовала передача 360 Ziņas.

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Все не так радужно? Представлявший Эстонию в положительном свете отчет оказался подделкой

Мир 18:52

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Долголетнего руководителя Всемирного экономического форума (WEF) Клауса Шваба обвиняют в новом скандале — по сведениям швейцарской газеты, данные составлявшегося им десятилетиями отчета о конкурентоспособности стран мира оказались сфальсифицированными, пишет Rus.Postimees.

Долголетнего руководителя Всемирного экономического форума (WEF) Клауса Шваба обвиняют в новом скандале — по сведениям швейцарской газеты, данные составлявшегося им десятилетиями отчета о конкурентоспособности стран мира оказались сфальсифицированными, пишет Rus.Postimees.

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Латвия закрыла доступ ещё к 10 пропагандистским сайтам РФ: список

Выбор редакции 18:41

Выбор редакции комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение закрыть доступ еще к десяти российским пропагандистским сайтам, говорится в официальном издание "Latvijas Vēstnesis".

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение закрыть доступ еще к десяти российским пропагандистским сайтам, говорится в официальном издание "Latvijas Vēstnesis".

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Опоздания неизбежны: в центре Риги снова встали трамваи. Почему?

Важно 18:40

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Из-за повреждения рельсов в центре Риги нарушено движение трамваев по нескольким маршрутам, сообщает муниципальное предприятие SIA "Rīgas satiksme".

Из-за повреждения рельсов в центре Риги нарушено движение трамваев по нескольким маршрутам, сообщает муниципальное предприятие SIA "Rīgas satiksme".

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Венгрия и Сербия договариваются с Россией о строительстве нефтепровода

Мир 18:35

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По словам представителей венгерского правительства, он может быть введен в эксплуатацию в 2027 году. Сийярто назвал россиян "партнерами", сообщает Euronews.

По словам представителей венгерского правительства, он может быть введен в эксплуатацию в 2027 году. Сийярто назвал россиян "партнерами", сообщает Euronews.

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