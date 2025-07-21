Эзотерика — наука будущего!
Международная ассоциация эзотерики и парапсихологии уже подготовила несколько сот специалистов. Наши выпускники работают консультантами эзотериками — парапсихологами в Австралии, Израиле, США, Англии, Ирландии и Германии.
Приглашаем бесплатно посетить ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 31 июля, 7, 14, 21, и 28 августа 2025 г. в 18.00!
У Вас есть уникальная возможность не только познакомиться с вечерней и заочной (online) учебной программой (начало занятий новой группы 8 сентября 2025 г.) курса «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПАРАПСИХОЛОГИЯ И ЭЗОТЕРИКА»,
но также:
- Задать вопросы парапсихологу,
- Пройти диагностику энергетики,
- Правильно подобрать себе нужный талисман
(камень – украшение),
- Познакомиться с экспозицией первого в мире музея эзотерики, парапсихологии и уфологии,
- Посмотреть изделия студии керамики и живописи,
- Приобрести четыре тома «Энциклопедии эзотерики».
Сделайте свой первый шаг к новой интересной жизни!
Все что необходимо сейчас – это прийти и лично познакомиться.
* 35 лет преподавания,
* 25 авторских предметов,
* 445 экспедиций по миру.
Дни открытых дверей пройдут 31 июля, 7, 14, 21, и 28 августа 2025 г. в 18.00!
ул. Альфреда Калныня 2 — 1 офис (домофон 1).
Запись по т. 29504957,
e-pasts: lauf@inbox.lv