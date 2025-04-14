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Евросоюз выделил 1,6 млрд евро на помощь палестинцам

© Deutsche Welle 14 апреля, 2025 16:42

Мир 0 комментариев

Евросоюз выделил 1,6 млрд евро на помощь палестинцам на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Сейчас ЕС - крупнейший спонсор Палестинской автономии, которая, однако, не контролирует сектор Газа.

Европейский Союз направит 1,6 млрд евро на помощь палестинцам, проживающим на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Об этом объявила в понедельник, 14 апреля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Мы усиливаем нашу поддержку палестинского народа. 1,6 млрд евро до 2027 года помогут стабилизировать Западный берег и сектор Газа. ЕС будет инвестировать в необходимую инфраструктуру, одновременно оказывая гуманитарную помощь и поддержку беженцам. Мы являемся давним партнером Палестинской автономии", - написала Каллас в соцсети Х.

Ее сообщение опубликовано накануне встречи премьер-министра Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммеда Мустафы с главами МИД стран ЕС в Люксембурге. Каллас не уточнила, как именно помощь будет доставлена в сектор Газа. ПНА контролирует только Западный берег реки Иордан, власть в секторе Газа в 2007 году захватила радикальная исламистская группировка ХАМАС.

ЕС - крупнейший спонсор Палестинской автономии

Как напоминает агентство АFP, Евросоюз является крупнейшим международным донором Палестинской автономии. Предыдущий трехлетний план помощи на 1,36 млрд евро действовал с 2021 по 2024 годы.

Новый пакет помощи будет состоять из 576 млн евро в виде грантов на проекты, направленные на содействие экономическому восстановлению в секторе Газа, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Еще 400 млн евро выдадут в виде кредитов от Европейского инвестиционного банка.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменена или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли свыше 50 тысяч палестинцев и еще более 115 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения.

Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ провел против него на юге Ливана военную операцию, но позднее заявил о выводе войск с территории соседней страны.

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