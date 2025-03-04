Еврокомиссия представила план европейской обороны на 800 млрд евро

«Это момент для Европы, и мы готовы действовать», — заявила Ляйен в Брюсселе. «Перевооружение Европы» может мобилизовать около 800 миллиардов евро на оборонные расходы ради безопасной и устойчивой Европы.

Ляйен предлагает приостановить действие строгих бюджетных правил, чтобы позволить государствам-членам увеличить расходы на оборону.

«Это позволит государствам-членам значительно увеличить свои расходы на оборону, не прибегая к процедуре чрезмерного дефицита», — заявила она журналистам, имея в виду процедуру, которая заставляет правительства сокращать уровень дефицита бюджета, если они нарушают правила.

«Мы живем в самые серьезные и опасные времена», — заявила Ляйен. «Мы живем в эпоху вооружений, и Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону».

Она добавила, что эти средства будут направлены на поддержку Украины и позволят ей «взять на себя больше ответственности за собственную европейскую безопасность».