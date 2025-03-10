«Это полный кошмар! Он не в себе»: Вайра Вике-Фрейберга о Трампе

«И это касается не только Украины. Он также разрушает отношения с Канадой, превратив ее из надежного партнера в врага, потому что, по его словам, Канада живет за счет США. Это самое глупое заявление, какое только можно себе представить. Он обвиняет Мексику в проблеме наркомании в Америке, вместо того чтобы обратить внимание на социальные факторы, которые приводят к этой серьезной проблеме. Говорю это как частное лицо — на мой взгляд, этот человек не в себе», — сказала Вике-Фрейберга в интервью.

Бывший президент также выразила мнение, что Дональд Трамп страдает манией величия и манией преследования.

«Он неоднократно заявлял в интервью, что «весь мир обижает и использует Америку, а многие страны живут за счет США», и именно поэтому, по его мнению, в Штатах возникают внутренние проблемы. Но попытки решить все вопросы за счет внешних врагов приводят к нерациональным решениям», — пояснила Вике-Фрейберга.