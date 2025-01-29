Есть другие приоритеты: денег на медицинские вертолёты у Латвии не нашлось

Министерство обороны подготовило закрытое информационное сообщение о необходимости закупки медицинских вертолетов, а проект решения предусматривал, что Министерство здравоохранения изыщет финансирование на закупку двух медицинских вертолетов.

По информации портала единых правовых актов, в настоящее время отчет отозван, поскольку подготовленный в 2022 году проект закупки медицинских вертолетов «утратил актуальность».

В ходе переговоров с заинтересованными сторонами оборонный сектор подтвердил готовность предоставить персонал для использования вертолетов, в то время как в бюджете сектора здравоохранения, включая фонды ЕС, не нашлось финансирования на закупку такой техники.

Медики используют вертолеты ВВС для транспортировки пациентов и донорских органов. Пару лет назад ВВС США закупили новые боевые вертолеты Black Hawk. До этого медики использовали армейские самолеты, которым было несколько десятилетий.