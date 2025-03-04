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Если в квартире — офис: надо ли платить налоги?

«Вести» 4 марта, 2025 16:17

Юридическая консультация 0 комментариев

"Мне в наследство досталась квартира от бабушки в Риге, и мы там устроили офис. У нас с мужем семейное дело – помощь в уборке помещений. Туда никто не приходит из клиентов, мы там храним документы, компьютер и принтер, а также материалы для уборки (в отдельной комнате). Недавно нам пришло письмо, в котором нас предупредили, что мы должны платить налог на недвижимость за квартиру такой, как за производственное помещение.  Почему? И как узнали? У нас же никакой производственной деятельности с шумом и потоком людей не происходит... "

Насчет «Как узнали?» - это проще простого. Фирму регистрировали и указали адрес. А у нас базы данных открыты для государственных служб - вот и прилетело «письмо счастья». А по поводу использования жилых помещений под рабочие есть соответствующее решение Рижской думы – о налоге на недвижимость.

(!) Рижское самоуправление призывает жителей обратить внимание на правила применения налога на недвижимость (NiN), если недвижимость, предназначенная для проживания, используется в хозяйственной деятельности.

Пониженная ставка налога на недвижимое имущество в размере от 0,2 до 0,6% от кадастровой стоимости объекта недвижимости применяется в случае, если объект недвижимости (квартира, жилой дом и т. п.) используется только для проживания и соответствует требованиям обязательных нормативных актов самоуправления.

Одним из основных требований является декларирование места жительства в объекте недвижимости. Если имущество также используется в хозяйственной деятельности, применяется базовая ставка 1,5%.

Экономической деятельностью считаются, например, производство товаров, торговля, оказание услуг или сдача в аренду имущества (в том числе туристам и отдыхающим). Например, если гости принимаются за плату три или более раз в год, пять или более раз в течение трех лет, а также если деятельность явно направлена на получение дохода, то это считается экономической деятельностью. 

Если жилая недвижимость используется для хозяйственной деятельности, собственник должен в течение месяца письменно уведомить об этом самоуправление и предоставить соответствующие документы.

Информация о порядке подачи заявлений доступна по ссылке: 
https://pip.riga.lv/iesniegums-iestadei/

Если вы уже уведомили самоуправление о начале хозяйственной деятельности на вашей территории, не нужно делать это повторно. Если недвижимость не используется в хозяйственной деятельности - об этом не надо сообщать самоуправлению.

ВНИМАНИЕ! Жилые помещения, которые используются для коммерческой деятельности или сдаются в аренду для проживания, имеют ограниченные возможности получения льготы по (NiN).

Подробные разъяснения можно найти: 

- в законах «О частной собственности» и «Об аренде жилых помещений»;
- на портале финансового департамента Рижской думы pip.riga.lv;
- по телефону информационной службы 80000850 (звонок бесплатный).

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

 

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