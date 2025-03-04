Если в квартире — офис: надо ли платить налоги?

Насчет «Как узнали?» - это проще простого. Фирму регистрировали и указали адрес. А у нас базы данных открыты для государственных служб - вот и прилетело «письмо счастья». А по поводу использования жилых помещений под рабочие есть соответствующее решение Рижской думы – о налоге на недвижимость.

(!) Рижское самоуправление призывает жителей обратить внимание на правила применения налога на недвижимость (NiN), если недвижимость, предназначенная для проживания, используется в хозяйственной деятельности.

Пониженная ставка налога на недвижимое имущество в размере от 0,2 до 0,6% от кадастровой стоимости объекта недвижимости применяется в случае, если объект недвижимости (квартира, жилой дом и т. п.) используется только для проживания и соответствует требованиям обязательных нормативных актов самоуправления.

Одним из основных требований является декларирование места жительства в объекте недвижимости. Если имущество также используется в хозяйственной деятельности, применяется базовая ставка 1,5%.

Экономической деятельностью считаются, например, производство товаров, торговля, оказание услуг или сдача в аренду имущества (в том числе туристам и отдыхающим). Например, если гости принимаются за плату три или более раз в год, пять или более раз в течение трех лет, а также если деятельность явно направлена на получение дохода, то это считается экономической деятельностью.

Если жилая недвижимость используется для хозяйственной деятельности, собственник должен в течение месяца письменно уведомить об этом самоуправление и предоставить соответствующие документы.

Информация о порядке подачи заявлений доступна по ссылке:

https://pip.riga.lv/iesniegums-iestadei/

Если вы уже уведомили самоуправление о начале хозяйственной деятельности на вашей территории, не нужно делать это повторно. Если недвижимость не используется в хозяйственной деятельности - об этом не надо сообщать самоуправлению.

ВНИМАНИЕ! Жилые помещения, которые используются для коммерческой деятельности или сдаются в аренду для проживания, имеют ограниченные возможности получения льготы по (NiN).

Подробные разъяснения можно найти:

- в законах «О частной собственности» и «Об аренде жилых помещений»;

- на портале финансового департамента Рижской думы pip.riga.lv;

- по телефону информационной службы 80000850 (звонок бесплатный).

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА