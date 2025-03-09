Если США облегчит санкции для России, каким путем пойдет ЕС? Поясняет парламентский секретарь МИД ЛР

В эфире программы парламентский секретарь МИД ЛР, кандидат на пост министра образования и науки Даце Мелбарде подчеркнула, что для Европы исключительно важно продолжать переговоры с США и другими странами о сохранении санкций. Санкции - один из главных способов отреагировать на российскую агрессию со стороны мирового сообщества: "Нужно помнить, что эти санкции наложены разными сторонами - ЕС, США и Великобританией. Они создают совместное давление на Россию".

Мелбарде также подчеркивает, что Россия по-прежнему не проявляет никакого желания прекратить свою агрессию в Украине: "Нет никаких признаков, что Россия хотела бы прекратить свою агрессию или отказаться от своих империалистических планов".

Наряду с экономическими санкциями парламентский секретарь отметила также необходимость обеспечить ответственность, чтобы не допустить прецедента, при котором агрессор избежал бы последствий за результаты своих действий. Она подчеркнула, что надо также продолжать работу над созданием международного трибунала, чтобы Россия взяла на себя ответственность за свои действия.

"В рамках Евросоюза и в более широком кругу европейских партнеров мы обсуждаем вопрос о замороженных средствах Центрального банка России и об их использовании в полном объеме", - заявила она.