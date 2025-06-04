Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Если работающий пенсионер заболел: что положено по новому закону?

«Вести» 4 июня, 2025 18:25

Новости Латвии 0 комментариев

Три года на пенсии, но продолжаю работать. Пенсия 480 евро - это, конечно, не 250, как у кого-то, но и на нее не прожить, не оплатить коммуналку, вообще ничего нельзя себе позволить. Поэтому работаю, пока есть возможность. Кстати, у нас в диспетчерском отделе из восьми человек - шестеро пенсионеры, и ничего, справляются: по-латышски говорят, по-русски, и по-английски уже наловчились – на производственную тему. Сейчас сильные простуды зимой, грипп свирепствует. Мы с коллегами беспокоимся: выплачивается ли больничный лист пенсионерам? Пока держимся, не болеем, но всякое бывает...

Продолжающие трудовую деятельность пенсионеры, как и другие работники, имеют право болеть и оформлять больничный лист, по которому им начисляется пособие по болезни.

В этом году в связи с увеличением пенсионерам не облагаемого подоходным налогом минимума до 1 000 евро в месяц у работающих сениоров появилась возможность разделить его пополам – 500 на пенсию и 500 на заработок - и предоставить налоговую книжку работодателю.

С 1 мая в этой сфере появились и другие изменения.

Для работающих получателей пенсий, которые необлагаемый минимум пенсионера используют по частям — 500 евро для заработной платы и 500 евро для пенсии, и их налоговая книжка представлена работодателю, - введена новая норма.

С 1 мая 2025 года, сообщает Государственное агентство социального страхования (VSAA), часть необлагаемого минимума, примененного к заработной плате, также будут применять и к пособию по болезни.

Это означает, что VSAA будет применять разделенный не облагаемый налогом минимум пенсионера к суммам пособий по болезни, которые будут предоставляться и выплачиваться за периоды нетрудоспособности, начинающиеся или продолжающиеся в период с 1 мая 2025 года.

При расчете пособия по болезни для работающего пенсионера, если он решил разделить не облагаемый налогом минимум пенсионера, необлагаемый минимум в размере 500 евро также будет применяться к пособию по болезни.

(!) Размер необлагаемого минимума пенсионера за один календарный день исчисляется путем деления ежемесячного размера необлагаемого минимума пенсионера на количество календарных дней в месяце.
Пенсионер имеет право на возврат неиспользованной части не облагаемого налогом минимума пенсионера к пособиям по болезни, выплаченным за периоды нетрудоспособности с 1 января по 30 апреля 2025 года, – подав годовую декларацию о доходах в Службу государственных доходов (VID).

Если работающий пенсионер выбрал разделенный вариант использования не облагаемого налогом минимума и в период с 1 января по 30 апреля 2025 года получал пособие по болезни, а не облагаемый налогом минимум пенсионера не применялся при расчете подоходного налога (IIN), то он сможет вернуть его в 2026 году, подав годовую декларацию о доходах в VID.

В свою очередь, за период нетрудоспособности начиная с 1 мая VSAA будет применять разделенный необлагаемый минимум пенсионера.

(!) Если работающий пенсионер подал в VSAA налоговую книжку по заработной плате и к пенсии применен не облагаемый налогом минимум в размере 1 000 евро, то VSAA не применяет не облагаемый налогом минимум к пособию по болезни.

(!) Необлагаемый минимум и льготы по IIN не распространяются на лиц, которым назначена пенсия по выслуге лет.

Если налоговая книжка по заработной плате была представлена работодателю, VSAA применяет причитающуюся работодателю часть не облагаемого налогом минимума пенсионера в размере 500 евро к пособию по болезни работающего пенсионера, а также льготы по подоходному налогу (IIN), если он имеет на них право...

ПРИМЕР. Работающий пенсионер, выбравший разделенный не облагаемый налогом минимум, претендует на пособие по болезни за период действия листка нетрудоспособности с 11 апреля 2025 года по 23 мая 2025 года (первый день болезни - 2 апреля 2025 года).

VSAA устанавливает среднюю дневную заработную плату для уплаты страховых взносов в размере 36,4513 евро, размер предоставляемого пособия по болезни — 1 253,92 евро. Не облагаемый налогом минимум в размере 500 евро для пособия по болезни VSAA не применяет в период с 11 по 30 апреля, но применяет в период с 1 мая. Подоходный налог (IIN) за весь период нетрудоспособности составляет 225,15 евро, а сумма пособия к выплате составляет 1 028,77 евро (1 253,92 евро – 225,15 евро).

Пенсионер сможет вернуть неиспользованную часть не облагаемого налогом минимума пособия по болезни за период нетрудоспособности с 11 апреля 2025 года по 30 апреля 2025 года, подав декларацию в VID начиная с 1 марта 2026 года.

Это предусмотрено поправками к закону «О налоге на доходы физических лиц»...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 6 реакций
Комментарии (0) 6 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:45 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Джефф Безос и Лорен Санчес: «свадьба века» в Венеции
Sfera.lv 4 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 7 часов назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 8 часов назад
Пасмурный и ветреный Янов день: грозы, ливни и похолодание
Bitnews.lv 13 часов назад
Янисы работают в 31 самоуправлении
Sfera.lv 13 часов назад
«Утро после»: как выжить при похмелье и даже немного воскреснуть
Sfera.lv 17 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать