Если работающий пенсионер заболел: что положено по новому закону?

Продолжающие трудовую деятельность пенсионеры, как и другие работники, имеют право болеть и оформлять больничный лист, по которому им начисляется пособие по болезни.

В этом году в связи с увеличением пенсионерам не облагаемого подоходным налогом минимума до 1 000 евро в месяц у работающих сениоров появилась возможность разделить его пополам – 500 на пенсию и 500 на заработок - и предоставить налоговую книжку работодателю.

С 1 мая в этой сфере появились и другие изменения.

Для работающих получателей пенсий, которые необлагаемый минимум пенсионера используют по частям — 500 евро для заработной платы и 500 евро для пенсии, и их налоговая книжка представлена работодателю, - введена новая норма.

С 1 мая 2025 года, сообщает Государственное агентство социального страхования (VSAA), часть необлагаемого минимума, примененного к заработной плате, также будут применять и к пособию по болезни.

Это означает, что VSAA будет применять разделенный не облагаемый налогом минимум пенсионера к суммам пособий по болезни, которые будут предоставляться и выплачиваться за периоды нетрудоспособности, начинающиеся или продолжающиеся в период с 1 мая 2025 года.

При расчете пособия по болезни для работающего пенсионера, если он решил разделить не облагаемый налогом минимум пенсионера, необлагаемый минимум в размере 500 евро также будет применяться к пособию по болезни.

(!) Размер необлагаемого минимума пенсионера за один календарный день исчисляется путем деления ежемесячного размера необлагаемого минимума пенсионера на количество календарных дней в месяце.

Пенсионер имеет право на возврат неиспользованной части не облагаемого налогом минимума пенсионера к пособиям по болезни, выплаченным за периоды нетрудоспособности с 1 января по 30 апреля 2025 года, – подав годовую декларацию о доходах в Службу государственных доходов (VID).

Если работающий пенсионер выбрал разделенный вариант использования не облагаемого налогом минимума и в период с 1 января по 30 апреля 2025 года получал пособие по болезни, а не облагаемый налогом минимум пенсионера не применялся при расчете подоходного налога (IIN), то он сможет вернуть его в 2026 году, подав годовую декларацию о доходах в VID.

В свою очередь, за период нетрудоспособности начиная с 1 мая VSAA будет применять разделенный необлагаемый минимум пенсионера.

(!) Если работающий пенсионер подал в VSAA налоговую книжку по заработной плате и к пенсии применен не облагаемый налогом минимум в размере 1 000 евро, то VSAA не применяет не облагаемый налогом минимум к пособию по болезни.

(!) Необлагаемый минимум и льготы по IIN не распространяются на лиц, которым назначена пенсия по выслуге лет.

Если налоговая книжка по заработной плате была представлена работодателю, VSAA применяет причитающуюся работодателю часть не облагаемого налогом минимума пенсионера в размере 500 евро к пособию по болезни работающего пенсионера, а также льготы по подоходному налогу (IIN), если он имеет на них право...

ПРИМЕР. Работающий пенсионер, выбравший разделенный не облагаемый налогом минимум, претендует на пособие по болезни за период действия листка нетрудоспособности с 11 апреля 2025 года по 23 мая 2025 года (первый день болезни - 2 апреля 2025 года).

VSAA устанавливает среднюю дневную заработную плату для уплаты страховых взносов в размере 36,4513 евро, размер предоставляемого пособия по болезни — 1 253,92 евро. Не облагаемый налогом минимум в размере 500 евро для пособия по болезни VSAA не применяет в период с 11 по 30 апреля, но применяет в период с 1 мая. Подоходный налог (IIN) за весь период нетрудоспособности составляет 225,15 евро, а сумма пособия к выплате составляет 1 028,77 евро (1 253,92 евро – 225,15 евро).

Пенсионер сможет вернуть неиспользованную часть не облагаемого налогом минимума пособия по болезни за период нетрудоспособности с 11 апреля 2025 года по 30 апреля 2025 года, подав декларацию в VID начиная с 1 марта 2026 года.

Это предусмотрено поправками к закону «О налоге на доходы физических лиц»...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА