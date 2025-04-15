Минувший год фирма завершила с убытком в 51,61 тыс. евро при обороте в 1,16 млн евро, сообщает Lursoft IT. Компания несет убытки на протяжении последних трех лет.

"Рост цен на энергоносители, а также стоимость сырья и материалов значительно увеличили расходы Lauvas nams на производство и реализацию продукции. В прошлом году компания значительно повысила отпускные цены, но это не смогло компенсировать затраты, а поднять цены до рентабельного уровня не представляется возможным, поскольку покупательная способность клиентов очень низкая", — говорится в отчете руководства Lauvas nams.

"Экономический кризис в стране и мире сильно повлиял на наш бизнес. В непосредственной близости от кафе нет бесплатной парковки, на что жалуется очень большое количество клиентов. Мы обратились в Рижскую думу с просьбой пересмотреть вопрос о восстановлении парковки у кафе, как это было на протяжении многих лет, но ответа пока не получили", — говорится в сообщении.

Количество людей в этом районе значительно сократилось, что повлияло на оборот компании.

"Видение будущего неясно. Если ничего не изменится, предприятие придется закрыть", — говорится в отчете руководства Lauvas nams.

Компания Lauvas nams была зарегистрирована в 1994 году, ее основными акционерами являются Айгарс Людвигс (40%) и Эрвинс Отомерс (40%).